Mattel se prepara para el próximo mes de noviembre con una gran noticia: ya está disponible la edición especial de Barbie Día de Muertos 2025, una muñeca creada para rendir homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas y queridas de México.

“La colección Barbie Día de Muertos honra esta festividad con moda y detalles que celebran la cultura, los rituales y símbolos tradicionales, ofreciendo una pieza única para coleccionistas y amantes de la tradición mexicana”, detallan en la descripción en la página de la compañía.

Una de las novedades que destacan es que la nueva muñeca presenta más articulación que ediciones anteriores, esto permite que pueda adoptar más poses, “ideales para crear exhibiciones creativas y destacar cada ángulo de esta muñeca de colección”, añaden.

Así es la Barbie Día de Muertos 2025

La muñeca de Día de Muertos, de la línea Barbie Signature, luce un vestido con mangas abullonadas y falda amplia que está inspirado en el cempasúchil, la flor distintiva de esta celebración que no falta en las ofrendas.

El estampado floral resalta en el corpiño del vestido y en el dobladillo de la falda. A su vez, el luminoso naranja se encuentra en franjas que se unen a otras amarillas y rosas.

La flor de cempasúchil también está presente en la bonita diadema de la Barbie, que luce con una melena suelta extralarga con ondas suaves y el tradicional maquillaje de catrina.

El dorado festivo y elegante es parte del estilo de la nueva Barbie, se encuentra en sus aretes de corazón y en sus collares, también en ribetes de la falda y en las sandalias con pulsera triple.

“El empaque vibrante con diseño de cempasúchil es perfecto para exhibir y regalar, transmitiendo el espíritu del Día de Muertos y acompañando la memoria de los seres queridos con un toque especial”, dicen en la web de Mattel.

¿Cuánto cuesta la edición de Barbie Día de Muertos?

La Barbie de este año tiene un precio de 2,099 pesos en El Palacio de Hierro, Liverpool, Sanborns y Chedraui, mientras que en Mercado Libre cuesta 2,037 pesos.

