Si estás planeando disfrutar de tu película favorita este fin de semana en la pantalla grande de las salas de Cinemex, te tenemos una increíble noticia pues la cadena de cines color rojo lanzó una promoción especial en sus entradas, esta es tu oportunidad de ver los mejores estrenos. Cinemex y Visa se unieron para ofrecer un 2x1 en boletos en sus salas tradicionales, Market y Platino durante todo el año 2025.La promoción estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, así que prepara tus palomitas y disfruta del mejor cine al doble por menos.Para disfrutar del beneficio, deberás seguir los siguientes pasos: Disponible todos los días, incluidos fines de semana y días festivos, el beneficio aplica en todas las funciones y salas mencionadas anteriormente, las únicas funciones excluidas son aquellas en formato IMAX, 3D y 4D.Toma en cuenta que las compras deben realizarse únicamente a través del sitio web oficial o la aplicación de Cinemex, ya que no aplica en taquillas. Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.NA