¿Quién es quién en el spin-off de "El señor de los cielos"?

Estos son los actores y personajes de la "Dinastía Casillas" para que los puedas identificar

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esta es tu guía para identificar a los personajes de la serie

Esta es tu guía para identificar a los personajes de la serie "Dinastía Casillas".

Los fanáticos de la serie de "El señor de los cielos" se frotan las manos ante la llegada de la "Dinastía Casillas", el spin-off de la producción de Telemundo que busca replicar el éxito de la historia original expandiendo el universo ficticio.

La génesis de la historia arranca con Diana (Isabella Castillo) e Ismael Casillas (Iván Arana) emprendiendo una misión para liberar a Aurelio y a Rutila. Sin embargo, diversos sucesos inesperados provocan un recalculo en sus estrategias y alianzas en un entorno en el que los enemigos acechan a cada momento.

Aunque quizá necesites un poco más de contexto, a continuación de contamos quién es quién en el spin off de "El Señor de los Cielos".

¿Quiénes son los actores y personajes de "Dinastía Casillas" el spin-off de "El señor de los cielos"?

  • Iván Arana como Ismael Casillas
  • Isabella Castillo como Diana Ahumada
  • María Fernanda Yepes como Elizabeth Cordero
  • Raúl Méndez como Víctor Casillas “Chacorta”
  • Roberto Sosa como el General Cifuentes
  • Plutarco Haza como Dalvio Navarrete “El Ingeniero”
  • Robinson Díaz como Milton Jiménez “El Cabo”
  • Ianis Guerrero como Fabricio Hernández “El Gancho”
  • Karen Sandoval como Laura Salgado
  • Ximena González Rubio como Lucía Fernanda Estrada

Recuerda que los episodios se han ido estrenando desde el pasado martes, uno por día. Hoy podrás disfrutar el episodio 3 a las 19:00 horas en Telemundo.

