Litzy rompe el muro de la historias rosas

La teleserie “Al otro lado del muro”, de Telemundo Internacional, se estrenó este lunes en México, con Marjorie de Sousa y Litzy como protagonistas. Es la actriz y cantante mexicana quien comparte las emociones provocadas por el lanzamiento de este proyecto en Latinoamérica, ya que la audiencia estadounidense pudo verlo el año pasado.

Litzy interpreta a “Eliza”, personaje que la lleva a contar ficciones apegadas a la realidad de muchas personas: la migración. “Desde que leo la historia y me proponen este personaje, me llamó muchísimo la atención porque es una trama especial contada de una manera distinta a lo que yo venía haciendo, que eran las novelas más rosas, más ‘aspiracionales’. Ésta me pareció una historia mucho más profunda, con un tema mucho más sensible. Mi personaje es una mujer entrañable con defectos y virtudes, no como la heroína de las novelas rosas que casi es perfecta, sino realmente una mujer que va cometiendo muchos errores en el camino, pero que es también por su buen corazón y por su alma. Además hay un tema de actualidad donde se le llega más al corazón de la gente”, cuenta la actriz.

“Al otro lado del muro” relata la vida de dos mujeres que cruzan la frontera de México a los Estados Unidos para perseguir sus sueños y rehacer sus vidas, pero primero tendrán que atravesar un mundo lleno de brechas culturales y una infinidad de conflictos en los que se verán atrapadas y tendrán que aprender a salir adelante.

“Esta producción deja una esperanza en la gente, una pequeña luz al final del camino que sabes que te va a llevar al sueño que tú quieres lograr, a las metas; es una historia con mucha esperanza y con mucha fortaleza. ‘Eliza’ es una mujer con mucha valentía y creo que eso se le va a quedar al público, porque a pesar de las adversidades, hay una manera de apoyarte en tu familia, en el amor, en tus amigos y que siempre se puede salir adelante y de la manera correcta, por la derecha”.

Una trama llena de matices

“Eliza Romero” (Litzy) es una mujer de origen mexicano y pastelera de oficio. Llega a Los Ángeles con la ilusión de reunirse con su marido para finalmente vivir junto a él y con sus gemelos de ocho años: “Karina” y “Tomás”.

“Me fascinó interpretar a ‘Eliza’, el mayor reto para mí era lograr transmitir lo que el guion me estaba dando, una historia con mucha entraña, con muchos matices, una historia que va evolucionando constantemente por la situación en la que ella se encuentra. Se enfrenta a unas cosas terribles, ella está felizmente casada con su esposo, quien lleva viviendo 10 años en Estados Unidos, y cuando ya toman la decisión de vivir allá como familia y que él en un futuro le saque los papeles (de legalización), se encuentra con que está casado con otra mujer y además tiene un hijo”.

Historias paralelas

“Sofía Villavicencio” (Marjorie de Sousa) es una ex Miss México casada con Ernesto Martínez, un joven y prometedor político mexicano que fue elegido gobernador de Puebla en 2006. Esa relación dará un giro de 180 grados cuando salgan a la luz algunos secretos vinculados a su esposo y la política.

Litzy detalla que estas mujeres se conocen en México y tras los problemas de cada una, en Estados Unidos volverán a reencontrarse.

“Los dos personajes son centrales. Nuestra historia comienza porque ella es esposa de un gobernador y ‘Eliza’ es dueña de una panadería, el personaje de Marjorie la contrata todo el tiempo para los eventos de gobierno, y se vuelven amigas, los hijos de ‘Eliza’ son amigos de los hijos de ‘Sofía’. Y cuando le cambia la vida, no confía en nadie, ni en su esposo, ni en nadie de la casa, sólo confía en ‘Eliza’. Luego, en Estados Unidos se encuentran, solas, sin nada, y se unen como buenas amigas hasta convertirse en hermanas. No pasan mucho tiempo juntas durante la trama porque las historias corren paralelamente, pero siempre van de la mano”.

La actriz destaca la importancia de reflejar historias de mujeres fuertes y valientes, que a pesar de la adversidad son el ejemplo de sus hijos y de sus familias, por lo que está orgullosa de su papel.

La música sigue en pie

Litzy no deja de lado por mucho tiempo su otra pasión, por lo que espera en este año poder hacer algo en la música que enlace al pop con los sonidos urbanos tan populares actualmente: “A mí lo que me gustaría este año es por lo menos sacar una canción nueva. La industria musical ha cambiado mucho, el pop se ha modificado, los sonidos urbanos y el reggaetón están muy presentes; entonces, es encontrar el punto medio donde sea pop, que fue lo que hice en los 90, pero algo nuevo. Me daré a la tarea este año de hacerlo, de grabar varios temas, pero lanzar por lo menos un track”.