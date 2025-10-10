¿Bad Bunny fuera del Super Bowl? Este sería el show alternativo

La designación de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026, desató una ola de críticas entre figuras y organizaciones conservadoras de Estados Unidos. La polémica ha escalado al punto de que ya se propone un show alternativo.

La organización Turning Point USA, fundada por el activista Charlie Kirk, anunció que boicoteará el show del puertorriqueño y organizará una presentación paralela para ese mismo día.

Proponen a Lee Greenwood en lugar de Bad Bunny en el Super Bowl

Entre los principales opositores figura Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, quien además planteó que el cantante de country Lee Greenwood debería sustituir a Bad Bunny en el evento.

Las declaraciones de Turning Point USA se suman a las de Donald Trump y del propio Mike Johnson, quienes calificaron como “un error” la decisión de la NFL, Apple Music y Roc Nation.

“No representa los valores culturales ni la identidad de EU"

Figuras y organizaciones de EU argumentan que Bad Bunny “no representa los valores culturales ni la identidad del público estadounidense”, motivo por el que impulsan una alternativa con artistas conservadores.

Turning Point USA es una organización enfocada en difundir ideas conservadoras entre jóvenes y universitarios. Su discurso gira en torno a los llamados “valores tradicionales estadounidenses”, como el patriotismo y el individualismo.

NFL no ha emitido cambios oficiales

El expresidente Donald Trump mantiene una relación cercana con el grupo, lo que ha amplificado la controversia a nivel nacional.

A meses del evento, la disputa en torno a la participación de Bad Bunny sigue creciendo. Aunque la NFL no ha emitido cambios oficiales, los sectores conservadores ya preparan un show alternativo y mantienen la presión para sustituirlo.

