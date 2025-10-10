La Selección Mexicana tendrá una nueva prueba este sábado 11 de octubre ante Colombia, en el primer compromiso de la fecha FIFA del décimo mes de 2025. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en Estados Unidos, y comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo llegan México y Colombia a este partido amistoso?

Colombia comenzará su preparación para el Mundial de 2026, tras conseguir la clasificación el mes pasado, ante el Tricolor, que acumula nueve partidos sin perder y espera alargar su racha para llegar en el mejor nivel posible al torneo, del que será una de las sedes.

El equipo cafetero, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, obtuvo su clasificación al golear 3-0 a Bolivia y terminó en el tercer puesto de las eliminatorias sudamericanas con 28 puntos tras golear por 3-6 a Venezuela en la última jornada.

Las ausencias más notorias del equipo cafetero son las del volante del Wolverlhampton Jhon Arias y el delantero del Krasnodar Jhon Córdoba, junto al portero del Atlas, Camilo Vargas.

México, dirigido por Javier Aguirre, no contará para este partido con una de sus grandes figuras, el goleador Raúl Jiménez, por lesión, ni tampoco con el mediocampista Edson Álvarez.

Sin embargo, este amistoso será una buena oportunidad para Kevin Álvarez, lateral del América, llamado por la lesión de Rodrigo Huescas, del Copenhague danés.

Este partido será importante para el Tri, clasificado al Mundial junto a los otros anfitriones (Estados Unidos y Canadá), ya que Colombia es uno de los rivales que podría enfrentar en el torneo.

El partido se podrá seguir en vivo a través de televisión abierta, restringida y plataformas de streaming.

Alineaciones probables México vs Colombia

México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda; Diego Lainez, Julián Quiñones y Santiago Giménez. DT: Javier Aguirre.

Dónde ver EN VIVO el partido amistoso México vs Colombia

Fecha y hora: Sábado 11 de octubre, 19:00 horas

Sábado 11 de octubre, 19:00 horas Sede: AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos

AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos Transmisión (canales): TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX Gratis

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

