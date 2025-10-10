La Selección Mexicana Sub-20 se juega este sábado 11 de octubre su futuro en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 y depende solo de sí misma para lograr el pase a la siguiente ronda. El equipo tricolor enfrenta a una complicada Argentina en los cuartos de final. Por si quieres ver el juego en vivo, te presentamos las opciones en televisión.

¿Cómo llegan México y Argentina a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20?

México y Argentina protagonizarán un intenso duelo latinoamericano en los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Ambos equipos llegan con la moral en alto tras golear en los octavos de final: el Tri venció 4-1 al anfitrión Chile, mientras que la albiceleste superó 4-0 a Nigeria.

La Selección Mexicana, dirigida por Eduardo Arce, ha sorprendido por su carácter y solidez pese a haber sorteado uno de los grupos más difíciles del torneo, compartido con España, Brasil y Marruecos. En el centro de su éxito destaca Gilberto Mora, volante de Tijuana de apenas 16 años, que suma tres goles y una asistencia en cuatro partidos.

Argentina, por su parte, mantiene el papel de favorita. Con un plantel repleto de promesas de clubes europeos y sudamericanos, la albiceleste ha mostrado un rendimiento impecable con tres triunfos en la fase de grupos y una ofensiva poderosa que suma once goles en cuatro juegos. Entre sus figuras sobresalen el delantero Alejo Sarco, del Bayer Leverkusen, máximo goleador del equipo con cuatro tantos, y los juveniles Ian Subiabre, Gianluca Prestianni y Maher Carrizo.

Alineaciones probables México vs Argentina por el Mundial Sub-20

México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca; Diego Sánchez, Elias Montiel; Iker Fimbres, Obed Vargas, Alexei Domínguez; Gilberto Mora, Tahiel Jiménez. Técnico: Eduardo Arce

Dónde ver EN VIVO el México vs Argentina por el Mundial Sub-20

Algunos de los partidos del Mundial Sub-20 de Chile 2025 se pueden ver en México a través de streaming, sin embargo, estos de la Selección tricolor se pueden ver en televisión abierta.

El duelo en el que México será local, se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en el Parque deportivo Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, en la ciudad de Santiago, en Chile.

Fecha y hora: Sábado 11 de octubre, 17:00 horas

Sábado 11 de octubre, 17:00 horas Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile Transmisión (canales): Canal 5, TUDN y ViX Premium

*Con información de EFE

