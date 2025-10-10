Mariana Etchegaray es una escritora tapatía, licenciada en Comercio y Negocios Globales, quien actualmente se dedica a promover la literatura en México y promociona su libro "Hasta donde suene mi voz" de Editorial Planeta.

En entrevista para Gente Bien, Mariana Etchegaray habla sobre su libro así como de su creación.

Mariana Etchegaray. ESPECIAL/IVÁNN DE ALBA.

¿Cómo nace este libro?

“Nace de un suceso que yo viví hace cinco años, perdí a mi hermana de una manera repentina, entonces esta idea empieza a surgir desde ahí, de cómo cuando tienes planes de vida, cuando tienes ciertas expectativas y cosas que quieres hacer, y simplemente un día ya no tiene mucho sentido porque la tragedia sucede, irrumpe tus planes, tu vida, tu proceso; y empieza a surgir la idea de una historia de una chica que tiene planes para su vida y un día ese destino le dice ‘¿sabes qué? no se va a poder hacer como tú quieres’. Sofía pierde a su hermana en la novela, y ahora viene el proceso de volver a descubrir ¿quién es? después de esta pérdida”.

¿Cómo fue el proceso de escribir “Hasta donde suene mi voz”?

“Empezó a surgir la historia en mi cabeza hace como unos cinco años, y hasta hace tres años me senté y me puse a estructurar la trama, los personajes, la historia y los temas que quería abordar. Me puse a investigar y escribirlo completo de principio a fin me tomó dos años y un año completo de editar, modificar cosas, cambiar escenas, agregar, quitar, entonces todo el proceso en sí, ya una vez que empecé a escribir, fueron hace tres años”.

¿A quién está dirigido?

“A mí me gusta mucho leer literatura juvenil, me gustaría mucho dirigirlo para esos jóvenes lectores que han tenido alguna pérdida en sus vidas y que buscan la manera de entender lo que están sintiendo. Creo que a veces toca abrazar esos momentos malos que uno tiene para seguir adelante y enfocarlo a esas personas que han perdido a alguien, no solamente a un hermano. Sofía pierde a su hermana, pero Marcos el protagonista masculino pierde a su mamá, y otros personajes a lo largo de la novela también pierden a alguien, y yo tocó el tema de la pérdida y el duelo desde diferentes puntos de vista de distintos personajes, hasta personas que no han perdido a nadie o que han aprendido a vivir sin su mamá desde que son pequeños, el abandono y varias cosas que creo que son tristemente del día a día. Entonces me gusta tocarlo desde diferentes puntos de vista y dirigido especialmente a ellos, a personas que han aprendido a vivir sin una parte de sí mismos, pero también enfocado a las personas que solamente quieren entender lo que están sintiendo, y si están pasando también un mal momento en sus vidas que todo va a pasar, que todo es pasajero, que no hay dolor que sea eterno, que no hay peor mal que te vaya a durar literal 100 años”.

Mariana Etchegaray. ESPECIAL/IVÁNN DE ALBA.

¿Consideras que podría ser un libro sanador?

“A mí me encantaría decir que sí, el libro me ayudó a sanar, entonces yo creo que puede ser sanador para muchas personas y verlo como desde una parte amigable. A mí me encantaría decir que sí, pero creo que la parte de si es sanador o no, lo tendría que determinar la persona que lo está leyendo, espero de todo corazón que la respuesta sea positiva porque es toda mi intención, pero creo que eso depende de cada quién”.

¿Cuál fue tu aprendizaje al escribir este libro?

“Aprendí muchísimo, no es lo primero que escribo, a mí siempre me ha gustado escribir para entender lo que estoy sintiendo, pero es el primer libro que escribo de principio a fin, que hago toda una estructura, que edito, que corrijo, entonces creo que aprendí muchísimo en esta nueva profesión de ser escritora. Yo creo que simplemente por escribir ya eres escritor, si eres publicado o no eres publicado son cosas diferentes, para mi escritor es la persona que escribe, entonces en todo este proceso de publicar un libro aprendí un montón, desde cómo funciona la parte editorial, las cosas que ellos ven desde la edición, las áreas fuertes a mejorar en una historia. Escribir un libro es super personal, ahora escribir un libro de algo tan doloroso para mí, es algo incluso aún más personal y tener esta retroalimentación de mi editora, no me vio vivir todo esto, pero me ayudó a entender y a darle la mejor versión al libro, aprendí muchísimo, varios mensajes que voy a guardar en mi corazón, y sobre todo, es que cuando estás en una parte creativa y ante la página en blanco dices ‘qué voy a hacer’, aprendí a afrontar este miedo, esta adversidad de la página en blanco y yo aprendí a no rendirte, a no tirar la toalla y siempre seguir adelante”.

¿Consideras que este libro tiene un mensaje principal?

“Podría ser, yo digo que el libro es mío hasta que se publica, cuando el libro sale a la venta y es leído por muchas personas yo ya no puedo tener ningún control sobre el libro y lo que la gente entiende, cada lector lo interpreta, lo lee, lo digiere de forma diferente, cada cabeza es un mundo, pero si pudiera decir que hay un mensaje es que ‘todo va a pasar y que es muy importante abrazar los momentos malos’, o sea, cuando te sientes mal no fingir que no está pasando nada, no fingir que ese dolor que sientes es una gripa, si fuera una gripa vas al doctor y se pasa en unos días, esos tipos de dolores no pasan como si fueran gripa, es más, crecen y agarran nuevas formas dentro de uno, entonces lo importante es sanar ese dolor, es seguir aprendiendo a conocerte y a salir adelante, no rendirte. En pocas palabras el mensaje que me gustaría dar es que todo va a pasar y todo va a estar bien, que detrás de las nubes el cielo siempre es azul”.

Mariana Etchegaray. ESPECIAL/IVÁNN DE ALBA.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Ya estoy trabajando en Hasta donde suena mi voz, en algo de la historia, no puedo decir por el tema de spoilers, pero ya estoy trabajando en algo importante incluso de esta misma novela que da continuidad a parte de la historia de personajes que conocemos en Hasta donde suena mi voz”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Invito a las personas a leer el libro de tanto si hayan vivido una pérdida como si no, puede llegar a ser un libro que puede conectar con muchas personas, sobre todo, en esta parte de que te sientes perdido en la vida, creo que pueden conectar porque son cosas muy humanas y que se viven en el día a día. Son temas que pasan todos los días, que no son tan agradables y que muchas veces no se hablan, pero porque no se hablen no significan que no estén, entonces creo que puede ser un libro que puede ayudar y conectar con muchísima gente, tanto jóvenes como no jóvenes, siento que es un libro que puede ayudar a entender muchas cosas”.

Hasta la donde llegue mi voz. ESPECIAL/EDITORIAL PLANETA.

Hasta la donde llegue mi voz

Sofía lo tenía todo planeado, después de su graduación se tomaría un año sabático para viajar y descubrirse a sí misma. Sin embargo, el destino tiene otros planes y un trágico accidente le arrebata a su hermana menor. Desde ese día el mundo se vuelve un lugar gris, las palabras simplemente dejan de salir y el silencio se convierte en un refugio para su duelo. Así que ahora, para intentar recobrar el sentido de su vida, toma un vuelo a Irlanda en busca de un lugar lejano donde el dolor no la alcance.

Para Marcus la música lo es todo. Desde niño soñó con estar en los escenarios, pero ahora que su carrera está despegando, lo único que siente es un vacío imposible de llenar. La presión y las expectativas de su padre han convertido lo que más ama en una prisión. Necesita escapar, respirar, encontrar una razón para seguir. Sin pensarlo demasiado, elige Irlanda como su refugio.

Sofía y Marcus coinciden en el momento más oscuro de sus vidas y, sin planearlo, se convierten en el ancla el uno del otro. Entre música y silencios que ocultan el dolor, aprenderán que sanar no significa olvidar. Una historia sobre el amor, la pérdida y la magia de comenzar de nuevo.

Mariana Etchegaray

Instagram: @marianabooker

