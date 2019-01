Saca el pañuelo: termina "Club de Cuervos"

Después de protagonizar la película “Nosotros los Nobles”, Netflix buscó a Gary Alazraki y Luis Gerardo Méndez, platicaron sobre qué era lo que querían hacer y un amigo de “Gaz” dijo: qué tal dos hermanos que heredan un equipo de futbol.

Después llegó la selección del elenco, Luis Gerardo dijo: “bueno, qué tal Mariana y yo” y así se fue armando hasta que, de pronto, se volvió todo un fenómeno.

Así nació “Club de Cuervos”, la primera producción en español de dicha plataforma “que se convirtió en el parteaguas para el entretenimiento en México, y abrió el camino para que existieran otros fenómenos como ‘Luis Miguel, la serie’”, aseguró el actor.

“A nosotros nos tocó ir a las oficinas de Netflix cuando el departamento que hacía estas series eran dos personas, ahora son 30 o 40 y hay uno en Medio Oriente, otro en países nórdicos, otro en España, en Ámsterdam. Nos ha tocado ver todo ese crecimiento en cuatro años”.

El próximo 25 de enero, la historia de los hermanos “Iglesias” llegará a su fin, toda vez que se liberará la cuarta y última temporada.

“Ser parte de eso es bien padre, sí te deja una sonrisa en la cara de decir: ‘se hizo un cambio importante’, cambió la manera de hacer y ver televisión. Me siento muy orgulloso de poder decir que cuando salí de la escuela de actuación tenías muy pocas opciones y ahora, después de la llegada de Netflix, todos mis amigos actores están trabajando en series de este perfil”, señaló.

Al preguntarle por qué concluir en la cuarta temporada, cuando se tiene tan grata respuesta del público, comentó: “Fue una decisión muy pensada, se tomó hace dos años. Hubo ofertas muy tentadoras de hacer siete u ocho temporadas, pero dijimos no, porque el cuento está diseñado para cuatro y hay que hacerle honor a la historia y dejarla en el punto más alto y no llenarla de paja porque eso no funciona así”.

Tras compras de plazas, mentiras y traiciones, “Chava” e “Isabel Iglesias”, dueños de Club de los Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo, se unirán por primera vez para luchar juntos contra todos.

“Van contra todo ahora sí, creo que en las primeras tres temporadas se apunta un poco para donde van, se apunta que los enemigos de los Cuervos son la Liga, la corrupción, la política y las televisoras, y en esta temporada, deciden irse contra todo”, adelantó el actor.

“Para eso hay que hacer equipo, así que por primera vez tienen que unirse, estar en el mismo canal, tomar los refuerzos de todos estos personajes que han estado a lo largo de las temporadas”.

Para esta última entrega regresan “El Potro” (Joaquín Ferreira), “Aitor Cardone” (Alosian Vivancos) y “Mary Luz” (Stephanie Cayo).

“Club de Cuervos”, dice, habla de todo menos de futbol, “este fue sólo el pretexto para hablar de cómo somos los mexicanos, pero pudo haber sido sobre una revista o una empresa familiar de textiles. Obviamente, el futbol es más atractivo porque México y Latinoamérica consumen mucho este deporte.

“Es una comedia increíble que tiene un discurso y una tesis, habla de qué pasa cuando el poder cae en las manos equivocadas y eso nos permitió hablar de los problemas más importantes de este país como el monopolio y la corrupción. Hablar de eso en la comedia es increíble, no sé cuándo lo pueda volver a hacer. Es divertida para que te la pases bien pero si ves con una lupa estamos hablando de otras cosas”, agregó.

Su “alter ego”

Sobre su personaje “Chava Iglesias”, un junior que hereda un equipo de primera división y ante su experiencia y malas decisiones éste desciende, reconoció que fue su “alter ego”, ya que le permitió decir cosas que él jamás, por la educación que recibió, diría.

“Uno se cuestiona un poquito más las cosas porque ve los posibles escenarios de lo que podría salir mal, y estos personajes no tenían filtro, cuando tienen una idea van y no se cuestionan nada y eso es muy liberador, se podían interpretar a esos personajes y jugar a eso, a tener esa libertad en la ficción entonces es muy padre y es lo bonito de ser actor. Eso lo voy a extrañar mucho”.

Para el protagonista de cintas como “Tiempo compartido” y “Camino a Marte”, el final de “Club de Cuervos” será muy conmovedor. “Te puedo decir que es la mejor temporada, sin dudas es la más divertida y te garantizo que los últimos tres capítulos hay que verlos con unos pañuelos”.