"The Life of a Show Girl"; escúchalo en Apple Music por solo 9 pesos

Mientras Taylor Swift lidera el top 10 de canciones en Apple Music con "The Life of a Show Girl", su álbum más reciente, el servicio de transmisión de música anunció una atractiva promoción dirigida a nuevos suscriptores.

Con esta oportunidad, disponible desde el pasado 8 de octubre hasta el 6 de noviembre, los usuarios con dispositivos elegibles podrán explorar por primera vez esta plataforma con un costo accesible: 9 pesos mexicanos por dos meses del plan individual.

Tras su lanzamiento el pasado 3 de octubre, “The Life of a Showgirl” se convirtió en el álbum más rápido en alcanzar el número 1 en 100 países, colocando dos de sus canciones entre las favoritas de Apple Music.

Con más de 430 millones de usuarios, Apple Music se ha consolidado como una de las plataformas de música más destacadas, pues cuenta con un vasto catálogo de canciones, además, su alta calidad de sonido, superior a la de Spotify, garantiza una experiencia musical completa a sus suscriptores.

¿Qué incluye el plan individual de Apple Music?

Acceso a más de 100 millones de canciones, sin anuncios

Posibilidad de descargar canciones sin conexión

Acceso a Radio Apple Music

Letras de canciones

Audio espacial y Lossless

Apple Music Sing

Recomendaciones personalizadas

La oferta de Apple Music no solo es para México, pues también se encuentra disponible en países como Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Panamá. Conoce más en el siguiente enlace .

Oferta por tiempo limitado para nuevos suscriptores que canjeen en dispositivos elegibles. El plan se renueva automáticamente a $129/mes hasta que se cancele. Se aplican términos y condiciones.

