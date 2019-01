Vicente Tamayo, uno de los amores de "La Guzmán"

Al actor tapatío Vicente Tamayo recientemente lo vimos en “Luis Miguel, la serie” como “Bobby”, personaje inspirado en Roberto Palazuelos. Y ahora retorna a una nueva biopic: “La Guzmán”, trama que se estrenó esta semana a las 21:30 horas por Imagen Televisión. La historia se centra en la vida de Alejandra Guzmán, desde que estaba en la preparatoria hasta el inicio del nuevo siglo; Vicente encarnará a “Eduardo Márquez”, inspirado en Gerardo Gómez de la Borbolla, uno de los amores más intensos de la cantante.

“Estoy muy agradecido con Imagen y Teleset de haber participado en este proyecto tan padre, tan importante y tan divertido. Ya nos pusieron el primer capítulo y fue muy emotivo, todos juntos recordando el rodaje y las experiencias que tuvimos ahí. Mi personaje es ‘Eduardo Márquez’ quien es el último novio de ‘La Guzmán’ en la historia que les vamos a contar. Y bueno fue un placer para mí trabajar con Majida Issa (quien da vida a Alejandra Guzmán)”.

Vicente adelanta que el público podrá ver esta relación tan polémica de Alejandra, aderezada con ficción. “Fue una relación muy pública, entonces hay muchas referencias que la audiencia tendrá para comparar y analizar dentro de la historia y de la relación real que tuvo Alejandra con esta persona”.

Sobre cómo ha sido dar vida a dos personajes polémicos que se inspiran de la realidad como “Bobby” y ahora “Eduardo”, Vicente destaca que ambos son roles diferentes entre sí. “Al final son personajes que no son biográficos, pero sí basados de la vida real y es una responsabilidad importante hacerlos, los disfruto y los hago con mucho cariño y mucha pasión para que los goce el público”.

Ganas de crecer

Sin duda Vicente se está colocando como una promesa de la actuación. “Yo siempre estoy buscando personajes que me hagan crecer, que me saquen de mi zona de confort, que me dejen algo más de lo que ya soy. Quiero crear algo nuevo a partir de mi inspiración, de la observación del comportamiento humano. Yo trato de escoger los personajes distintos para que no me encasillen. ‘Bobby’ y ‘Eduardo’ son de diferentes épocas, edades y tipo de personalidad, con distinta historia, éste último tiene una romántica, y ‘Bobby’ no la tuvo”.

En cuanto a su acercamiento sobre lo que representa Alejandra Guzmán para él, señala que es una mujer que impone mucho. “Es muy cariñosa, pero también tiene una personalidad muy fuerte y eso se va a reflejar en la historia. La verdad es que la mancuerna que hice con Majida fue bastante padre y disfrutable, yo creo que logramos cosas padrísimas”. Vicente dice que el público puede esperar una trama muy interesante basada en experiencias importantes de la “Reina del rock”.

“Sus éxitos, sus fracasos, su crecimiento como profesional, como persona, su relación con su familia, con sus parejas, con sus amigos, así como se reinventa cada vez, que es una característica que la define mucho a ella”. El actor comparte que no tuvo acercamiento con la cantante, pero sabe de su trascendencia en el espectáculo nacional y en América Latina. El actor tapatío sigue trabajando en nuevos proyectos, ahora está inmerso en una nueva serie de la cual no puede revelar detalles, pero asegura que sorprenderá mucho.