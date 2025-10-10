Este viernes 10 de octubre podrían quedar definidos los equipos que disputen el boleto a la Serie Mundial 2025 en la Liga Americana. Los Detroit Tigers y los Seattle Mariners deciden su futuro hoy en la MLB.

Empatados a dos juegos cada uno, ambas novenas se juegan el todo por el todo en el Juego 5 de la llave.

Quien resulte vencedor del juego de este viernes, se enfrentará como premio a los Blue Jays de Toronto, quienes vienen de dar un fuerte golpe sobre la mesa luego de eliminar a los Yankees de Nueva York a mitad de semana.

La ventaja de localía la tendrán los Mariners, el T-Mobile Park abrirá sus puertas para que los de Seattle busquen avanzar frente a su fanaticada.

Sin embargo, no será tarea fácil, para impedirlo estará Tarik Skubal, pitcher estrella de Detroit, quien viene de hacer la mejor campaña de su carrera, y en esta postemporada ha lanzado 14.2 entradas, permite 1.84 carreras, y registra 23 ponches y solo cuatro bases por bola.

Para los Mariners saldrá George Kirby, quien pese a no tener el mejor de los inicios en estos Play-Offs, es uno de los brazos más confiables que tiene el conjunto de Seattle.

EN VIVO, horario y dónde ver los juegos de MLB de HOY 10 de octubre

El juego de hoy de la Liga Americana se transmiten a través de FOX, y por medio de la app Caliente TV.

Mariners vs Tiger

Hora: 18:08 horas (centro de México)

Transmisión: FOX, Caliente TV

