La redes sociales te destruyen o te ayudan: Bárbara de Regil

En las últimas semanas, Thalía se volvió viral en las redes sociales por uno de sus videos. Y es que ahora con la era digital los famosos han encontrado en Instagram una forma de estar cerca de sus seguidores.

"Hay personas que suben cosas como 'están ahí mis vidas'. Yo le agradezco a Thalía, porque me ha hecho reír, me hizo la semana"

Bárbara de Regil, por ejemplo, dice que no quiere ser de esas personas que se la pasan presumiendo sus autos o su ropa.

"Yo creo que las redes a veces te destruyen o te ayudan. Porque a veces termino en la noche de ver Instagram y termino mal, llena de envidia, de coraje, de por qué esa chava tiene esos coches, esos viajes, esa ropa, ese cuerpo, muy mal. Porque hay personas en Instagram que sólo se dedican a mostrarte lo que tienen y eso es muy malo, no te hace bien", comentó.

Por esa razón, la protagonista de "Rosario Tijeras" busca llevar cosas positivas en sus redes sociales, para que así sus seguidores puedan ser personas sanas.

"Hay personas que suben cosas como 'están ahí mis vidas'… Yo le agradezco a Thalía, porque me ha hecho reír, me hizo la semana. El caso es que yo lo que quiero hacer con mis redes es aportar algo bueno, no sólo es enseñarles mis zapatos nuevos, ni mi coche, me parece estúpido eso.

La actriz ha compartido videos y fotografías en su cuenta de Instagram donde ofrece opiniones, experiencias y datos curiosos sobre temas saludables.

En uno de sus videos, la mexicana crea un "hashtag" en la categoría que ha movido las redes sociales, el famoso "challenge".

"Tu mente Controla a tu cuerpo .... Tu mente es la que dice si es posible o no es posible ... LOS RETO ‼️etiquétame #challengederegil Si yo puedo tu también". Aunque claramente no se compartió de una manera masiva en comparación con el de la cantante Thalia.

"Yo lo que quiero enseñarles son cosas como fitness, si quieren hacer lo que yo, pues yo desayuno esto, o me hago este licuado, siempre busco tomar las mejores fotos. Eso ayuda, porque lo que yo veo en la gente es lo que quiero compartir. Sigo cosas que me aportan. Quiero que la gente me vea y se anime", agregó.

Con su papel en la serie que se transmite por TV Azteca y TNT, la actriz dice que quiere mostrar el lado positivo de ser una mujer fuerte.

"Sé que a veces uno piensa por qué le pasan tantas cosas malas, pero siempre se puede salir adelante, siempre se puede ser una guerrera y cumplir los sueños", agregó.



AC