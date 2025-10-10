Viernes, 10 de Octubre 2025

La Granja VIP: ¿Quién será el conductor y jueces del nuevo reality?

Este fotmato de reality se ha probado en más de 50 países, y ahora llega a México

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Conoce el conductor y los jueces de "La Granja VIP". ESPECIAL / TV AZTECA

Un nuevo reality show está por llegar a nuestras televisiones, y es que estamos a pocos días del estreno de "La Granja VIP", un programa en donde la fama no será lo importante, sino la resistencia física, emocional y mental de los participantes.

Este fotmato de reality se ha probado en más de 50 países, entre los que destacan Brasil y Portugal, y ahora llega a México, según Adrián Ortega, el director de contenidos.

A lo largo de 10 semanas, los famosos concursantes se pondrán a prueba, enfrentándose a condiciones a las que no están acostumbrados en un entorno rural. Además, el público podrá verlos las 24 horas del día mediante las transmisiones.

¿Quién conducirá el programa y quienes serán los jueces?

El conductor de “La Granja VIP” será Adal Ramones, y el programa comienza este domingo 12 de octubre a las 8:30 p.m., por Azteca Uno. Asimismo, habrá dos co-conductoras: Kristal Silva y Alex Garza, y Malleza será la conductora digital.

Por su parte, el tema principal del reality será interpretado por Rey Grupero, quien agradeció la oportunidad de mostrar sus dones como compositor, y aseguró que la canción será viral.

Los jueces del programa serán nada más y nada menos que Lola Cortés, Linet Puente, Flor Rubio, Rey Grupero y Ferka, quienes se encargarán de decir la verdad sin ningún filtro.

¿Qué famosos participan?

Los famosos concursantes son:

  • Alfredo Adame
  • Jawy Méndez
  • Kim Shantal
  • Sandra Itzel
  • Alberto del Río “El Patrón”
  • César Doroteo
  • Manola Diez
  • Kike Mayagoitia
  • Carolina Ross
  • Lis Vega

Durante 10 semanas, los “granjeros” tendrán que adaptarse a la vida sin lujos ni comodidades. Los días serán divididos de la siguiente manera:

  • Lunes: se elige al capataz.
  • Martes: duelo entre dos granjeros; el perdedor es nominado.
  • Miércoles: asamblea para elegir más nominados.
  • Jueves: desafío de salvación.
  • Viernes: noche de decisiones y traiciones.

