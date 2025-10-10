La Granja VIP: ¿Quién será el conductor y jueces del nuevo reality?

Un nuevo reality show está por llegar a nuestras televisiones, y es que estamos a pocos días del estreno de "La Granja VIP", un programa en donde la fama no será lo importante, sino la resistencia física, emocional y mental de los participantes.

Este fotmato de reality se ha probado en más de 50 países, entre los que destacan Brasil y Portugal, y ahora llega a México, según Adrián Ortega, el director de contenidos.

A lo largo de 10 semanas, los famosos concursantes se pondrán a prueba, enfrentándose a condiciones a las que no están acostumbrados en un entorno rural. Además, el público podrá verlos las 24 horas del día mediante las transmisiones.

¿Quién conducirá el programa y quienes serán los jueces?

El conductor de “La Granja VIP” será Adal Ramones , y el programa comienza este domingo 12 de octubre a las 8:30 p.m., por Azteca Uno. Asimismo, habrá dos co-conductoras: Kristal Silva y Alex Garza, y Malleza será la conductora digital.

Por su parte, el tema principal del reality será interpretado por Rey Grupero, quien agradeció la oportunidad de mostrar sus dones como compositor, y aseguró que la canción será viral.

Los jueces del programa serán nada más y nada menos que Lola Cortés, Linet Puente, Flor Rubio, Rey Grupero y Ferka, quienes se encargarán de decir la verdad sin ningún filtro.

¿Qué famosos participan?

Los famosos concursantes son:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo

Manola Diez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Durante 10 semanas, los “granjeros” tendrán que adaptarse a la vida sin lujos ni comodidades. Los días serán divididos de la siguiente manera:

Lunes: se elige al capataz.

se elige al capataz. Martes: duelo entre dos granjeros; el perdedor es nominado.

duelo entre dos granjeros; el perdedor es nominado. Miércoles: asamblea para elegir más nominados.

asamblea para elegir más nominados. Jueves: desafío de salvación.

desafío de salvación. Viernes: noche de decisiones y traiciones.

