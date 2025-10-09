El pasado martes 7 de octubre el usuario Fandystw de Twitch transmitió en vivo su parto causando todo un revuelo en redes sociales. La streamer estadounidense decidió compartir con sus seguidores el nacimiento de su hija y la emisión logró alcanzar entre 30 y 50 mil espectadores durante una transmisión de más de ocho horas.

El parto se realizó en su casa, y Fandy estuvo acompañada por su esposo, un equipo médico, amigos y por el chat en vivo que la alentaba a pujar y respirar de manera aleatoria. La creadora de contenido es una figura popular en la comunidad gamer de Estados Unidos. A sus 30 años cuenta con más de 300 mil seguidores en Twitch, en donde suele transmitir su gameplay de videojuegos populares como World of Warcraft, Overwatch y League of Legends.

El stream titulado "Water Broke, Baby Time" fue anunciado a través de su perfil oficial de X. Al ingresar a la transmisión se podía ver una sala de la casa en la que aprecía una pequeña alberca inflable en donde se encontraba Fandy, ora de pie, ora acostada y hasta arrodillada cuando atravesó las contracciones más fuertes.

El CEO de Twitch se sumó al chat de la transmisión en vivo y deseó suerte a Fandy "en esta nueva etapa". El gesto fue interpretado como una señal de aprobación del contenido mientras las dudas surgían si este tipo de transmisiones estaba permitido por la plataforma.

La transmisión mostró a Fandy con su bebé, Luna, por primera vez en este mundo. El esposo cerró el directo y agradeció a los televidentes que siguieron la extenuante jornada.

En redes sociales, especialmente en X, se discute el hecho y se le compara con el universo de Black Mirror, la serie de distopías tecnológicas de Netflix. El debate continúa con varios clips de la transmisión entrando en tendencia.

