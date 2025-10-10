Inicia el fin de semana y este viernes 10 de octubre Netflix tiene nuevos contenidos en su programación, ideales para ver a partir de hoy desde la comodidad de tu espacio favorito en casa.Es una película documental que ya está disponible en Netflix. La trama es sobre un hombre de familia, líder explorador y asesino serial. Los brutales asesinatos de Dennis Rader como BTK persiguen a su hija, Kerri Rawson, quien cuenta su historia en este documental.Es una película chilena de drama que desde hoy se puede ver en Netflix. Inspirada en el best-seller de Alia Trabucco, este filme es un drama familiar inquietante que cuenta la historia de la intensa relación entre Estela, una trabajadora doméstica, y la niña de seis años a la que cuida día y noche. A medida que su vínculo se hace más estrecho, construyen un mundo secreto y dependiente, que las llevará a un resultado inevitable. Escrita y dirigida por Dominga Sotomayor, cuenta con las actuaciones de María Paz Grandjean, Rosa Puga, Ignacia Baeza, Benjamin Westfall y Rodrigo Palacios.Es una serie turca de romance y drama que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Quien cambia las reglas del juego gana. Por un lado, está Osman, que pasó de no tener nada a convertirse en un hombre exitoso y acaudalado gracias a sus decisiones audaces y determinantes. Por el otro lado, está Nihal, representante de una familia con un gran patrimonio heredado y experta en diplomacia. Esta es la historia de la batalla entre quienes nacieron en cuna de oro y los nuevos ricos, del choque entre poder e intelecto y del amor que une a dos personajes muy fuertes. Con Engin Akyürek, Aslı Enver, Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin.XM