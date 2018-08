“Rosario Tijeras” se vuelve una furia de mujer en la segunda temporada

Bárbara de Regil, protagonista de “Rosario Tijeras” cuya segunda temporada se estrena este lunes 27 de agosto, sostuvo que será mejor esa entrega y que ahí su personaje reaparece empoderado y más fuerte.

"Me gusta más esta nueva Rosario. En la primera temporada ella está creciendo, pero en esta ya no le teme a nada"

“La primera Rosario era sicaria, en la segunda temporada es una mujer empoderada porque después de lo que va pasar del rio (primer capítulo) saca la garra. Rosario ya es muy fuerte”, adelantó en charla con los medios.

La segunda parte de la producción de TV Azteca y Sony Pictures Television se presenta este lunes por Azteca 7 y a partir del 28 de agosto se transmitirá por TNT. Actualmente se emite la repetición de la primera temporada en ambos canales, así como en la plataforma Netflix.

“Me gusta más esta nueva Rosario. En la primera temporada ella está creciendo, pero en esta ya no le teme a nada. Se vuelve una furia de mujer. En el primer capítulo está huyendo y preocupada, además acaban de matar a ‘Emilio’, así que no se siente su esencia. Creo que el capítulo uno no es nada con todo lo que viene", confesó.

De Regil se mostró muy contenta porque por fin sale la serie que tanto se esperaba. "La primera temporada es muy buena pero la segunda es mejor”, remarcó.

“Rosario Tijeras” es basada en el libro de Jorge Franco y cuenta con una historia original de Lina Arboleda y Pedro Miguel Rozo.

En la nueva entrega “Rosario” y “Antonio” (José María de Tavira) han logrado escapar de una muerte segura. Sin embargo han iniciado una nueva huida toda vez que enemigos y policías por igual, conscientes del peligro y la amenaza que supone que ella siga viva, se encuentran tras de ellos.

“Fueron escenas ciento por ciento difíciles, usé dobles en algunas cosas donde podía arriesgar mi vida, pero en casi todas las escenas de pelea soy yo”

Sobre esta segunda parte de la historia, que es nueva pues en la versión colombiana “Rosario” muere, de Regil confesó que al principio tuvo dudas pero al ver que trabajaría todo el equipo de la primera temporada no chistó en aceptar.

“A veces pasa que cambian de dirección y aquí afortunadamente es el mismo director y todo el ‘crew’, entonces, fue exactamente lo mismo sólo que empezamos una nueva historia”.

Barbara de Regil ha destacado por hacer prácticamente todas sus escenas de acción, algo que también se verá en los nuevos capítulos.

“Fueron escenas ciento por ciento difíciles, usé dobles en algunas cosas donde podía arriesgar mi vida, pero en casi todas las escenas de pelea soy yo”.

“Rosario Tijeras 2” vuelve con el mismo elenco y con la incorporación de otros personajes, como el caso de “El Ángel”, interpretado por el colombiano Sebastián Martínez, quien se convertirá en el nuevo amor de la protagonista.

“El Ángel no es un niño fresa, es un guerrillero; entonces, en los primeros encuentros entre ellos se agarran a madrazos. Él sabe artes marciales y tirar al arco y Rosario es una guerrera, así que sus primeras escenas son madrizas de las buenas”, compartió.

La actriz mexicana insistió que en la nueva temporada “veremos a una mujer fuerte, que no se deja, que ama a su familia y cuando se enamora se deja ir hasta el piso y eso me encanta”.

AC