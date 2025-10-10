Viernes, 10 de Octubre 2025

Cinépolis tendrá menú especial por el reestreno de "Volver al futuro"

Esto es todo lo que debes saber de este regalo que trae Cinépolis para todos los amantes de este clásico

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esto es todo lo que debes saber del menú especial que Cinépolis venderá por el reestrenos de

Esto es todo lo que debes saber del menú especial que Cinépolis venderá por el reestrenos de "Volver al futuro".

Por el 40 aniversario de "Volver al futuro", Cinépolis tiene una gran sorpresa para los amantes de este clásico de la ciencia ficción y de la historia del cine. La comedia dramática de Michael J. Fox y Christopher Lloyd regresará a la pantalla grande y lo hará con un menú temático que seguro emocionará a más de alguno.

El menú será exclusivo para unas cuantas salas de la república mexicana, por lo que deberás estar atento a elegir correctamente tu entrada a esta función limitada que se realizará el próximo jueves 23 de octubre.

Si deseas ver la historia de Marty McFly y el Dr. Emmet Brown en salas de cine para el reestreno, deberías considerar el menú especial de tres entradas inspirado en los elementos de la histórica cinta de ciencia ficción.

El combo se llama "Chatarra de laboratorio" y está compuesto por un DeLorean de cartón que contiene chicken tenders con salsa. El plato fuerte es una pizza rehidratada de pepperoni de Pizza Hut. El postre es el "Experimento fallido"; un brownie de Oreo. Como bebida puedes elegir una combinación de Sprite, Powerade y agua mineral denominada la "1.21 Gigawatts" o un helado flotante de límon en un baso de Coca-Cola, llamada la "1985 soda". El precio de este menú especial es de 750 pesos mexicanos.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, la función y el menú solo podrá ser disfrutado en los Cinépolis VIP en Galerías y La Perla en los horarios 18:30 y 21:30 el próximo jueves 23 de octubre. La preventa comenzó el día de ayer, así que deberás correr para apartar tus boletos a través del sitio web y la aplicación para teléfonos inteligentes.

Para el resto de la república, existen funciones agnedadas en Monterrey, Querétaro, Ciudad de México y Morelia.

