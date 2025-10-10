Diego Castañón Trejo, presidente municipal de Tulum, compartió un programa de "Playas de Acceso Libre" al municipio, luego de una serie de críticas en redes sociales por los precios altos del destino turístico, pero con una serie de condiciones .

En redes sociales, Castañón compartió un video en el que anuncia que el acceso a playas, a partir de ahora, sería "sin costo alguno", pero "no pueden venir obviamente con alimentos ni bebidas, ni con hieleras, ni con sombrillas, con nada", y el consumo deberá ser en los comercios establecidos .

Sin embargo, reiteró que todos los turistas nacionales, internacionales y locales "pueden venir a visitarnos".

Tulum ha sido objetivo de críticas en redes sociales por los altos costos que representa para los visitantes, lo que ha dejado playas y negocios vacíos.

Videos sobre supuesto abandono de Tulum genera debate en redes

En los últimos días, diversas imágenes que muestran el estado actual de los comercios y negocios en la ciudad Tulum en el estado de Quintana Roo se han viralizado en distintas plataformas digitales, causando desde preocupación hasta indignación entre los internautas.

En los videos publicados, grabados principalmente por locatarios y turistas locales, se muestran imágenes de las playas desoladas, los comercios y negocios cerrados y las calles desiertas, sin ningún transeúnte. Los usuarios afirman que estas fotografías son el ejemplo de la "crisis turística que atraviesa Tulum actualmente" .

Una de las grabaciones más virales en redes es la del usuario @omaralmeidaa en la plataforma de TikTok, en la que muestra cómo se ve actualmente las calles de la ciudad en hora pico. El video fue capturado a las 06:00 de la tarde en distintos puntos: la playa, negocios, bares, calles y restaurantes principales.

La falta de turistas mexicanos se debe principalmente a los altos precios, la inseguridad y el turismo extranjero que con los años ha ido desplazando a los locales, esto sumado a la baja temporada turística que usualmente se presenta entre los meses de septiembre y octubre . De acuerdo con diversos testimonios de usuarios, las largas filas y el movimiento típico que antes se veía en las calles de la ciudad ha desaparecido.

Aunado a ello, algunos comerciantes locales, cansados de la situación, han decidido pedir disculpas a los turistas locales a través de videos de TikTok, debido al mal trato que se les ha dado en los últimos años, argumentando que el "turismo los ha abandonado" y asegurando que se encuentran listos para un cambio.

El pasado miércoles 7 de octubre, la Secretaría de Turismo (Sectur) dio a conocer que en 2025 hubo un aumento de visitantes del 1.3% respecto al año pasado en las zonas arqueológicas de Tulum, y añadió que el 56% de sus visitantes son extranjeros. No obstante, el Sistema de Información Turística de Quintana Roo reveló una tendencia a la baja al inicio de la temporada de otoño 2025.

Con información de SUN

