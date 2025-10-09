Internet Bienestar: Pasos para conservar tu número móvil

El programa Internet para el Bienestar es una iniciativa del Gobierno de México, gestionada por el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), cuyo objetivo es ofrecer servicios de internet y telefonía móvil a precios accesibles y con cobertura en todo el país.

Estos servicios se distribuyen mediante paquetes de prepago, tarjetas SIM y, en algunos casos, puntos de conexión gratuitos, enfocándose en comunidades con altos niveles de marginación donde los proveedores comerciales no llegan.

La finalidad del programa es disminuir la brecha digital y garantizar el acceso a las telecomunicaciones como un derecho humano en toda la República Mexicana.

¿Cómo cambiarte a Internet para el Bienestar conservando tu número celular?

De acuerdo con su página oficial, si te interesa cambiarte a Internet para el Bienestar puedes hacerlo conservando tu número actual en 5 pasos:

Paso 1:

Debes enviar un SMS al 051 con la palabra NIP, o marcar al mismo número para obtener tu NIP de Portabilidad. Deberás realizarlo desde el número que tienes con tu compañía actual y que quieres conservar.

NOTA: El NIP tiene vigencia de 5 días naturales.

Paso 2:

A continuación deberás adquirir una tarjeta SIM Internet para el Bienestar.

NOTA: Si ya cuentas con ella, continúa al paso 3.

Paso 3:

Retira de tu celular la tarjeta SIM de tu compañía actual y en su lugar inserta la nueva tarjeta SIM Internet para el Bienestar.

Posteriormente, descarga la App.

Paso 4:

Descarga y abre la App oficial de Internet para el Bienestar, selecciona la opción "Porta tu número" y rellena con tus datos.

Paso 5:

Deberás esperar 24 horas y listo. Posteriormente puedes escoger el plan que prefieras.

YC