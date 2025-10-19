Este domingo se prevé una escasa probabilidad de lluvia ligera para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Conoce el pronóstico completo a continuación.

En su reporte diario el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México anticipa que este domingo predomine en Jalisco un cielo nublado a medio nublado durante el día, con lluvias puntuales en el oeste y sur del estado; todas acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento. Se espera que el ambiente sea más cálido conforme entre la tarde. Además, se esperan rachas de viento de 45 a 60 km/h en el estado.

Por su parte, Protección Civil y Bomberos de Jalisco señala una escasa probabilidad de lluvia ligera para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La ciudad despierta con un cielo nublado, y se espera que permanezca así durante la mayor parte del día. Además, durante la tarde y la noche se esperan vientos moderados.

Se estima que la temperatura máxima al amanecer sea de 16° C, y que la temperatura máxima durante el día sea de 32° C. La probabilidad de lluvia es del 10 por ciento.

Clima nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 19 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (oeste y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (centro, este y costa), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Quintana Roo (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento) y Yucatán (noreste y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 19 de octubre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 19 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

