¿Guadalajara se despide de las lluvias? conoce el pronóstico

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, este domingo 19 de octubre la probabilidad de lluvia en el Área Metropolitana de Guadalajara es escasa

Por: Luz Borja

Conoce el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Guadalajara de este domingo 19 de octubre. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Este domingo se prevé una escasa probabilidad de lluvia ligera para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Conoce el pronóstico completo a continuación.

En su reporte diario el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México anticipa que este domingo predomine en Jalisco un cielo nublado a medio nublado durante el día, con lluvias puntuales en el oeste y sur del estado; todas acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento. Se espera que el ambiente sea más cálido conforme entre la tarde. Además, se esperan rachas de viento de 45 a 60 km/h en el estado.

Por su parte, Protección Civil y Bomberos de Jalisco señala una escasa probabilidad de lluvia ligera para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La ciudad despierta con un cielo nublado, y se espera que permanezca así durante la mayor parte del día. Además, durante la tarde y la noche se esperan vientos moderados.

Se estima que la temperatura máxima al amanecer sea de 16° C, y que la temperatura máxima durante el día sea de 32° C. La probabilidad de lluvia es del 10 por ciento.

Clima nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 19 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (oeste y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (centro, este y costa), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Quintana Roo (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento) y Yucatán (noreste y este).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 19 de octubre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 19 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

