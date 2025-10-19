En 2023, Guillermo del Toro volvió a cautivar al público con su versión del clásico Pinocho, producción que recibió elogios tanto por parte de la crítica como de los espectadores. Aunque la historia ya había sido llevada al cine en numerosas ocasiones, el cineasta tapatío logró imprimirle su estilo característico, dotándola de una atmósfera única y una narrativa profundamente emocional.

La película destacó por su meticulosa animación en técnica stop motion, su cuidada dirección artística y su conmovedora banda sonora, elementos que le dieron una nueva vida a los personajes de la historia infantil. Gracias a este trabajo, del Toro consiguió 12 reconocimientos internacionales, entre ellos el Óscar y el Globo de Oro a la Mejor Película Animada, reafirmando su lugar entre los grandes nombres del cine contemporáneo.

Tras el éxito de Pinocho, el realizador regresa en 2025 con una producción que promete volver a marcar tendencia: Frankenstein, una adaptación de la célebre novela de Mary Shelley, considerada una de las primeras obras de terror y ciencia ficción.

El regreso de Guillermo del Toro con Frankenstein

La nueva película del director reúne a un reparto estelar encabezado por Oscar Isaac, quien dará vida al Dr. Victor Frankenstein; Jacob Elordi, que interpretará a la emblemática criatura; y Mia Goth, en el papel de Elizabeth Lavenza.

El estreno coincidirá con la spooky season, época en la que las producciones de terror se apoderan de la cartelera. Sin embargo, esta cinta no llegará a las grandes cadenas comerciales como Cinépolis o Cinemex, ya que solo podrá verse en cines independientes y espacios culturales seleccionados.

Cines y recintos donde podrá verse Frankenstein

Entre los lugares donde se proyectará destacan:

Ciudad de México: Cineteca Nacional (Xoco, de las Artes y Chapultepec), Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinemanía, Sala Julio Bracho (CCU), Museo Universitario del Chopo, Cinedot Azcapotzalco, Cinespot Tláhuac, Cinetop Azcapotzalco, Cine Linterna Mágica, Cinemas WTC y los Autocinemas Coyote (Insurgentes y Polanco).

Cineteca Nacional (Xoco, de las Artes y Chapultepec), Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinemanía, Sala Julio Bracho (CCU), Museo Universitario del Chopo, Cinedot Azcapotzalco, Cinespot Tláhuac, Cinetop Azcapotzalco, Cine Linterna Mágica, Cinemas WTC y los Autocinemas Coyote (Insurgentes y Polanco). Estado de México: Film Club Café, Cineteca Mexiquense, Cinedot Coacalco, Cinedot Los Reyes, Cinetop Ecatepec, Cinemas Plaza Mariana, Cineplex Atlacomulco, Cinestar San Mateo, Cinemas Lerma, Cinema Plaza Valle, Cine Xilotzin y Cineplex Ixtapaluca.

Film Club Café, Cineteca Mexiquense, Cinedot Coacalco, Cinedot Los Reyes, Cinetop Ecatepec, Cinemas Plaza Mariana, Cineplex Atlacomulco, Cinestar San Mateo, Cinemas Lerma, Cinema Plaza Valle, Cine Xilotzin y Cineplex Ixtapaluca. Otros estados: Cineteca FICG (Jalisco) , Cineteca Nuevo León, Cineteca Alameda (San Luis Potosí), Cineteca Sonora, Cineteca Tijuana, Cineteca Tulancingo, Cinemas Krystal (Aguascalientes), entre muchos otros espacios culturales de todo el país.

Fecha de estreno y llegada a streaming

La historia del científico obsesionado con desafiar los límites de la vida y la muerte, y la criatura nacida de sus experimentos, llegará a los cines el 23 de octubre de 2025. Posteriormente, quienes prefieran disfrutarla desde casa podrán hacerlo a través de Netflix, donde estará disponible a partir del 7 de noviembre.

Con esta nueva versión de Frankenstein, Guillermo del Toro vuelve a combinar lo estético, lo trágico y lo humano en una de las historias más emblemáticas de la literatura universal, reafirmando su maestría en el género fantástico.

