La Granja VIP: Público propone reemplazo de Adal Ramones como conductor

Las más recientes transmisiones de La Granja VIP, conducidas por Adal Ramones, han desatado una serie de críticas en redes sociales dirigidas tanto a TV Azteca como al equipo de producción del reality show. Los comentarios, ampliamente difundidos, apuntan a deficiencias en la conducción y a diversos problemas técnicos que habrían afectado el desarrollo de las galas.

Entre las quejas más recurrentes, varios espectadores señalaron la falta de claridad con la que el conductor explica aspectos clave del formato, como el sistema de nominaciones y el funcionamiento de las herramientas que otorgan ventajas a los participantes, conocidos como “granjeros”. Algunos usuarios aseguran que Ramones ha mostrado inseguridad al explicar las reglas, lo que genera confusión tanto entre los concursantes como entre los televidentes.

Los seguidores del reality, que mantienen el entusiasmo por esta nueva apuesta televisiva, han expresado en redes su deseo de ver a un nuevo conductor más familiarizado con el formato. En medio de los debates en línea, dos nombres han ganado fuerza entre las propuestas del público: Capi Pérez y Rafael Mercadante, ambos con experiencia y presencia dentro de TV Azteca.

La “llamada de atención” a Adal Ramones

De acuerdo con la periodista Flor Rubio, colaboradora de TV Azteca y conductora del espacio “Dulce y Picosito”, el presentador fue convocado a una reunión con el equipo de producción tras los errores detectados en la emisión más reciente.

“Obviamente él estaba dando la cara y en cuanto terminó el programa él entró a una junta con producción. ¿Qué pasó en la junta? No sé, porque yo salgo corriendo, no me quedo a la junta de producción. Pero sí, en cuanto se terminó el programa se despidió de nosotros y dijo: ‘voy a una junta con producción’”, relató la comunicadora.

Rubio explicó que este tipo de encuentros se realizan con el propósito de evaluar los fallos ocurridos durante la gala y plantear soluciones inmediatas para las próximas transmisiones.

En cuanto a los rumores sobre posibles regaños dentro del equipo, la periodista aclaró que, aunque no ha presenciado ninguno, no descarta que existan llamados de atención. “Me preguntan si ha habido regaños en las juntas. Seguramente sí. Yo no estoy en las juntas, pero seguramente pasa como en todas las producciones que tienen ganas de salir adelante. La Granja VIP tiene una gran motivación, y esa es que tiene éxito”, comentó la especialista en espectáculos.

Hasta el momento, TV Azteca no ha emitido un comunicado oficial sobre los señalamientos, aunque las críticas del público continúan alimentando el debate sobre la conducción y la calidad técnica del programa.

