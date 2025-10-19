La Granja VIP: Manola Díez sufre accidente con caballo y censuran las cámaras

Los incidentes dentro de La Granja VIP se han vuelto más frecuentes, ya que muchos de los participantes enfrentan por primera vez la experiencia de vivir y trabajar en un ambiente completamente rural.

En esta ocasión, Manola Díez fue la protagonista de un preocupante accidente mientras cumplía con sus labores asignadas como peón. De acuerdo con la dinámica del reality, “El Tío Pepe” y Sergio Mayer Mori le encomendaron la tarea de limpiar los establos donde se encuentran los caballos, una actividad que terminó en un inesperado percance.

El accidente de Manola Díez

Según lo mostrado en la transmisión, el incidente ocurrió durante la jornada del sábado, cuando Manola ingresó a los establos para iniciar sus labores. Testigos que seguían el programa en vivo afirmaron que uno de los caballos tuvo una reacción brusca y habría pateado a la actriz, provocando un gran susto entre los presentes.

En el momento del suceso, varios de sus compañeros se encontraban cerca del área. Lola Cortés, quien presenció parte del incidente, reaccionó de inmediato al escuchar un grito y corrió a auxiliarla, aunque poco después las cámaras fueron censuradas. También Sergio Mayer Mori y Fabiola Campomanes, que conversaban a unos metros, mostraron preocupación al percatarse del incidente.

Jawy Méndez intenta calmarla

Minutos más tarde, las cámaras captaron a Manola Díez visiblemente afectada, llorando sin poder contenerse. El impacto del momento le provocó una fuerte crisis emocional, además de heridas leves en las manos. Ante esto, Jawy Méndez fue el primero en acercarse para consolarla y ayudarla a tranquilizarse.

Con el fin de distraerla, Jawy la invitó a participar en otras tareas, como regar el chiquero de los cerdos, mientras Sergio Mayer Mori también acudió para conversar con ella y darle apoyo emocional tras el susto.

Problemas por falta de medicación

Poco después del accidente, Manola Díez sufrió un colapso emocional dentro del programa, alegando que la producción no le había proporcionado los medicamentos que necesita para mantener su estabilidad mental.

“Es que me dijeron que sí me iban a traer mi medicación para regular mis emociones, pero creo que se les olvidó y por eso amanecí yo mal y llorando y la chi**ada”, expresó la actriz en una conversación con Sergio Mayer Mori, quien la encontró tirada en el suelo.

El cantante mostró su molestia y advirtió que, si el equipo de producción no le entregaba sus medicamentos, estarían cometiendo algo “ilegal”. No obstante, una vez más, la transmisión fue censurada por la producción, impidiendo que el público viera el desenlace de la situación.

Hasta el momento, TV Azteca no ha emitido un comunicado sobre el incidente, aunque los seguidores del reality han expresado su preocupación por la salud de la actriz y por las condiciones en las que los famosos desarrollan sus actividades dentro del programa.

