Con el objetivo de que los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) disfruten de las actividades que ofrece la edición número 60 de las Fiestas de Octubre, los sistemas masivos de transporte público en la ciudad ampliarán sus horarios de servicio.

¿Cuál será el horario del Tren Ligero por Fiestas de Octubre?

En un anuncio realizado en medios oficiales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de octubre las tres líneas de Mi Tren operarán hasta a 1 de la mañana.

Cada año, durante el periodo que abarca las Ferias de Octubre, es habitual que los servicios estén disponibles más tarde durante los días de mayor afluencia, con el propósito de apoyar el regreso de los asistentes a sus hogares, y que la diversión no se vea opacada por las preocupaciones de transporte.

Si planeas asisitir a las Fiestas de Octubre este viernes, sábado y domingo, MiTren extenderá su horario de servicio hasta la 01:00. ESPECIAL/Siteur

Las Fiestas de Octubre 2025 se llevan a cabo de 3 de octubre al 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez, ubicado en la avenida Mariano Barcenas s/n, en la colonia Auditorio del municipio de Zapopan.

Este lugar se encuentra a solo unas cuadras de distancia de las estaciones Periférico Norte y Auditorio de la Línea 1 del Tren Ligero. Cabe decir que esta ruta conecta con la Línea 2 en la estación Juárez, y con la Línea 3 en la estación Ávila Camacho.

De acuerdo con el aviso de Siteur, las últimas salidas de trenes en terminales será a las 12:30 a.m.

