En el marco del arranque de la 60ª edición de las Fiestas de Octubre, la Secretaría de Transporte (Setran) anunció que, con el objetivo de apoyar los traslados de los asistentes, se ampliará el horario de servicio de Mi Macro Calzada, además de que se implementará un par de rutas especiales que operarán de forma nocturna.

El organismo público que se encarga de regular y coordinar las políticas de movilidad y transporte en el estado detalló que Mi Macro Calzada tendrá su última salida a las 00:15 desde ambas terminales, es decir, Fray Angélico y Mirador.

Te puede interesar: Venta Nocturna Liverpool 2025: A esta hora inicia el evento de descuentos y promociones

Asimismo, se tendrán dos rutas especiales con servicio nocturno desde Periférico Norte, en las inmediaciones del Auditorio Benito Juárez.

Una de estas rutas tendrá como destino el centro de Tonalá, circulando por el Anillo Periférico y Avenida Tonaltecas, hasta la Clínica 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Saldrá cada 20 minutos, de medianoche a la una de la mañana.

La segunda se saldrá de la estación Periférico Norte y circulará por el Anillo Periférico hasta la Avenida Juan Gil Preciado, en la colonia Arcos de Zapopan, con salidas cada 20 minutos, de las 23:50 horas a las 0:50 horas.

El costo del pasaje será el regular, es decir, de $9.50 pesos, y se podrá pagar con las tarjetas Mi Movilidad y Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte.

Estas medidas tienen el fin de apoyar el regreso de los asistentes a sus hogares, y que la diversión no se vea opacada por las preocupaciones de transporte.

Las Fiestas de Octubre 2025 se llevarán a cabo de 3 de octubre al 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez, ubicado en la avenida Mariano Barcenas s/n, en la colonia Auditorio del municipio de Zapopan.

En resumen:

Ruta especial 1: De Periférico Norte hasta el centro de Tonalá. Frecuencia de paso de 20 minutos.

Ruta 2: De Periférico Norte a Arcos de Zapopan, con salidas cada 20 minutos.

Mi Macro Calzada: Salidas especiales de las terminales Fray Angélico y Mirador, a las 23:25, 23:50 y 0:15 horas, en ambos sentidos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB