Así se vivió la inauguración de la Arena Guadalajara con Maroon 5 (FOTOS)

Tras varios meses de espera, finalmente la Arena Guadalajara abrió sus puertas la noche del jueves 2 de octubre, con el concierto de la banda estadounidense Maroon 5. Este hecho deja una marca en la historia cultural de la ciudad, pues ahora cuenta con un recinto moderno para eventos masivos de entretenimiento.

Con la presentación de temas como “Harder to Breathe”, “Lucky Strike” y “This Love”, la agrupación fue la primera en plantarse sobre el escenario del novedoso recinto, llenando con su música el espacio y los corazones de sus fanáticos.

La Arena Guadalajara es un gran proyecto en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), pues ha sido diseñada para ser un espacio multifuncional que atraerá giras internacionales, impulsará el turismo y generará una derrama económica significativa.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que su inauguración representa un parteaguas, elevando a la ciudad como una sede atractiva para espectáculos:

“Muy contento de tener una oferta porque Guadalajara se ha convertido en la capital de los espectáculos. La gente, en lugar de ir a un concierto a la Ciudad de México, que es muy complicado moverse allá, prefiere venir a Guadalajara”, señaló.

Asimismo, el mandatario no dudó en comparar este espacio con otros recintos del mundo:

“He tenido la oportunidad de ir a muchas arenas en todo el mundo y la Arena Guadalajara está al nivel de lo que yo he conocido en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles. Es más, está mejor que la arena de Los Ángeles” , aseguró.

La Arena Guadalajara tiene una capacidad de hasta 20 mil personas y ha sido diseñada para albergar producciones de primer nivel, ya que posee un escenario 360°, pantallas digitales de alta resolución, suites de lujo y un sistema de climatización de vanguardia.

La cartelera de la Arena Guadalajara tiene contempladas para los últimos meses del 2025 las presentaciones de artistas de talla nacional e internacional, como Yuri, José Madero y Fey.

