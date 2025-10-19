Fiestas de Octubre 2025: ¿Cuánto cuesta el acceso a la Canica Azul?

Una de las atracciones más esperadas en cada edición de las Fiestas de Octubre es la Canica Azul, un espacio que ofrece experiencias interactivas y temáticas a las familias tapatías.Este tradicional espacio tiene un fin lúdico y educativo, enfocándose en distintos temas de interés como el medio ambiente, la tecnología, el cuerpo humano, entre otros. Este 2025, los visitantes de la feria podrán disfrutar de "La Canica Azul: Dulce Tradición", un recorrido que invita a descubrir la historia y el proceso de elaboración de los dulces típicos de Jalisco.El espacio está compuesto por seis salas temáticas, a la que niños y adultos ingresan a borde de un tren panorámico para conocer los detalles de la elaboración de estos postres típicos, además de degustarlos.La Canica Azul no forma parte de las atracciones gratuitas a las que se tiene acceso con la compra del boleto de entrada a la feria. La entrada a este espacio dedicado a los dulces típicos del estado es de $50 pesos, con un costo preferencial de $40 para los estudiantes.El horario es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, y fines de semana de 9:00 a 21:00 horas.Boleto general: 60 pesosEntrada para niñas y niños de 3 a 12 años, estudiantes con credencial y adultos mayores: 30 pesosLas personas con discapacidad y los menores de 3 años entran gratis a la feria.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB