Berlín, 1942. Hilde vive un verano pleno, enamorada de Hans y esperando un hijo, hasta que ambos se involucran en la resistencia contra los nazis. Tras ser arrestada por la Gestapo y dar a luz en prisión, Hilde enfrenta su destino con una fuerza serena, aunque solo podrá compartir unos meses con su hijo.Función: 3:30 PM Cuando su enemigo malvado reaparece después de 16 años, un grupo de ex revolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos.Función: 7:50 PM El payaso del maizalQuinn y su padre se mudan al pacífico pueblo de Kettle Springs buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, descubren una comunidad rota que ha pasado por momentos difíciles. Mientras los locales pelean y aumenta la tensión, una figura siniestra emerge de los maizales para limpiar al pueblo de sus cargas, una víctima a la vez. La verdadera diversión comienza cuando el payaso Frendo sale a jugar.Función: 8:00 PM Ciudad de México. Un accidente automovilístico fatal. Tres vidas se cruzan: un adolescente lo arriesga todo para huir con la esposa de su hermano; una modelo lo pierde todo tras mudarse con su amante; y un hombre sin hogar desentierra los fantasmas de su pasado. A medida que sus historias se desarrollan, el caos, la crueldad y la ternura humanas salen a la luz, revelando que están más conectadas de lo que parece. Después de 25 años, el legendario debut de Alejandro González Iñárritu regresa a la pantalla grande en una impresionante restauración.Función: 8:10 PM