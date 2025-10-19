Las tardes de domingo son ideales para disfrutar de un buen rato de películas y qué mejor que vivir la experiencia de ir al cine con pareja, familia o amigos. Lo mejor es que la Cineteca FICG UDG ofrece precios accesibles para que disfrutes de tus películas favoritas sin preocupaciones.

Cartelera domingo 19 de octubre Cineteca FICG

De Hilda, con amor

Berlín, 1942. Hilde vive un verano pleno, enamorada de Hans y esperando un hijo, hasta que ambos se involucran en la resistencia contra los nazis. Tras ser arrestada por la Gestapo y dar a luz en prisión, Hilde enfrenta su destino con una fuerza serena, aunque solo podrá compartir unos meses con su hijo.

Función: 3:30 PM

Una batalla tras otra

Cuando su enemigo malvado reaparece después de 16 años, un grupo de ex revolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos.

Función: 7:50 PM

El payaso del maizal

Quinn y su padre se mudan al pacífico pueblo de Kettle Springs buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, descubren una comunidad rota que ha pasado por momentos difíciles. Mientras los locales pelean y aumenta la tensión, una figura siniestra emerge de los maizales para limpiar al pueblo de sus cargas, una víctima a la vez. La verdadera diversión comienza cuando el payaso Frendo sale a jugar.

Función: 8:00 PM

Amores Perros

Ciudad de México. Un accidente automovilístico fatal. Tres vidas se cruzan: un adolescente lo arriesga todo para huir con la esposa de su hermano; una modelo lo pierde todo tras mudarse con su amante; y un hombre sin hogar desentierra los fantasmas de su pasado. A medida que sus historias se desarrollan, el caos, la crueldad y la ternura humanas salen a la luz, revelando que están más conectadas de lo que parece. Después de 25 años, el legendario debut de Alejandro González Iñárritu regresa a la pantalla grande en una impresionante restauración.

Función: 8:10 PM

Disfruta de la variedad de historias que la Cineteca UDG tiene para ofrecer y vive un domingo diferente rodeado de cine y buena compañía.

