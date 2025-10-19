Con el objetivo de apoyar a las personas afectadas por las fuertes lluvias que azotaron al territorio mexicano durante la semana pasada, el Gobierno de Guadalajara, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Guadalajara, habilitó cinco centros de acopio de ayuda humanitaria en el municipio.

En una ficha informativa compartida en el sitio web de la autoridad, se detalla que los artículos reunidos serán destinados a los damnificados en Puerto Vallarta y Veracruz.

Entre los víveres y donativos que se estarán recibiendo se encuentran: agua embotellada, insumos médicos y medicamentos, productos de limpieza, cobijas, colchonetas, sábanas y cobertores.

Te puede interesar: Traslados escolares representan el 20% del tráfico en López Mateos

También se estarán recibiendo alimentos no perecederos y leche en polvo para bebé; artículos de higiene personal, como shampoo, papel higiénico, jabón, pañales, toallitas húmedas, así como toallas sanitarias y tampones.

De acuerdo con el comunicado, todos los donativos deben estar cerrados, en buen estado y con al menos seis meses antes de su fecha de vencimiento.

¿Dónde se encuentran los centros de acopio?

Los centros de acopio habilitados se encuentran ubicados en:

Centro de Desarrollo Comunitario #1. Av. Belisario Domínguez 2635, La Esperanza.

Centro de Desarrollo Comunitario #6. Aldama 2570, San Andrés.

Centro de Desarrollo Comunitario #10. José Gómez Ugarte No. 3690, Huentitan el Alto.

Complejo Sauz. Av. Patria 3116, Jardines del Sauz

Oficinas Generales de DIF Guadalajara. Av. Gral. Eulogio Parra 2539, Lomas de Guevara.

Todos los donativos deben estar cerrados, en buen estado y con al menos seis meses antes de su fecha de vencimiento. ESPECIAL

El DIF Guadalajara invitó a la ciudadanía a sumarse a esta campaña con causa y acudir a los centros de acopio para ayudar a la población que se encuentra en condiciones de emergencia.

La recepción de donaciones se encuentra disponible desde el pasado martes 14 de octubre y continuará hasta el viernes 14 de noviembre. El horario de los centros de acopio es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Lee también: Todo lo que puedes hacer en Guadalajara por Halloween y Día de Muertos este 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB