Duolingo y HBO Max te enseñarán el alto valyrio de "House of the Dragon"

Duolingo, la plataforma de aprendizaje de idiomas, anunció su asociación oficial con HBO Max para el estreno del exclusivo de "House of the Dragon", que siendo la precuela de "Game of Thrones" se estrenará el 21 de agosto, alista diversas sorpresas, entre la que destaca esta peculiar alianza para que los fan puedan aprender el idioma (ficticio) alto valyrio, que incluye más de 150 nuevas palabras y 700 nuevas oraciones.

Duolingo informó que para este proyecto se trabajó directamente con David Peterson, el lingüista que desarrolló el alto valyrio en su totalidad a partir de la serie de libros "A Song of Ice and Fire" de George R. R. Martin.

"Me emociona que nuevos y antiguos fans de la serie de ‘Game of Thrones’ puedan experimentar el alto valyrio. Ha sido un placer volver a visitar el mundo de Westeros para ‘House of the Dragon’ y trabajar con el equipo de Duolingo para infundir nueva vida al curso", dijo Peterson.

HBO: Fusión al estilo valyrio

Para este curso actualizado, Duolingo destacó que se activará una campaña que integra algunas de las nuevas frases en anuncios crípticos en las ciudades más grandes de todo el país, incluyendo un punto icónico en Times Square.

Mientras tanto "Duo", el búho mascota de Duolingo, empezará su propio ascenso al Trono de Hierro, pues la simpática mascota hará una aparición en la experiencia inmersiva para fans "House of the Dragon: The Dragon’s Den" de HBO Max en la Comic-Con International: San Diego 2022, donde le recordará a los asistentes que completen sus lecciones con grandes notificaciones de tamaño real y carteles con órdenes para dragones en alto valyrio.

Para fortalecer esta alianza, Duolingo también obsequiará a los fans unos pins con la frase "Wing of the King" ("Ala del Rey" en español) para conmemorar la actualización del curso con motivo del estreno de "House of the Dragon" de HBO.

"House of the Dragon" se estrenará proximámente en HBO. CORTESÍA

"En Duolingo, sabemos que el contenido impulsa el interés por el idioma. Nuestra información muestra que hay una correlación directa entre el crecimiento del número de usuarios y lo que está ocurriendo en el contexto cultural, desde el k-pop a Eurovisión y muchos programas y películas internacionales", comentó George Audi, director de Desarrollo de Negocios.

"Nos interesamos por esta asociación con HBO Max para poder generar entusiasmo por uno de los programas más anticipados del año. Esta asociación excepcional en torno al alto valyrio permitirá a fans en todo el mundo ver lo divertido que puede ser aprender un nuevo idioma al mismo tiempo que se conectan estrechamente con el mundo de Westeros", añadió.

Los fans tienen además un incentivo extra para perfeccionar su alto valyrio ante el lanzamiento de la aplicación de HBO Max House of Dragon: DracARys, en la que los usuarios podrán incubar un huevo de dragón personalizado y "criar" su propio dragón en casa en realidad aumentada. Pero hay un truco: los dragones solo responden órdenes en alto valyrio, por lo que será necesario que los usuarios practiquen.

Para saber: Los estrenos de HBO Max más esperados del 2022

PC