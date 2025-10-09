El exbeatle, John Lennon, cumpliría 85 años este jueves. Nacido como John Winston Lennon un 9 de octubre de 1940, fue un artista en toda la extensión de la palabra; músico, cantautor, compositor, productor, poeta, actor, escritor, activista y pacifista británico, conocido por ser fundador, vocalista, compositor y guitarrista rítmico de la banda de rock & roll, The Beatles, y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Un recorrido por su legado

En su adolescencia, Lennon se vio inmerso en el boom británico del skiffle, movimiento musical caracterizado por el uso de instrumentos caseros o económicos como cubos y tablas de lavar, y una mezcla de estilos como el blues, country y jazz. En Gran Bretaña, se convirtió en un fenómeno social que inspiró a innumerables bandas adolescentes, y sirvió de plataforma para el desarrollo de futuras leyendas del rock como The Beatles.

EFE / ARCHIVO

"A los dieciséis o diecisiete años, decidí que quería que todo el mundo viera lo que hacía", explicaba Lennon en una entrevista en 1980. "No buscaba el esteticismo, ni el monasterio, ni al artista solitario al que supuestamente no le importa lo que piense la gente de su obra. Me importa mucho si la gente la odia o la ama, porque forma parte de mí y me duele cuando la odian, o cuando me odian, y es un placer cuando les gusta. Pero, como han dicho muchas figuras públicas: ‘Los elogios nunca son suficientes, y las críticas siempre duelen’".

John Lennon es posiblemente el mejor compositor de su generación , tanto en la banda como de su etapa solista. Ganó 7 premios Grammy, incluyendo 2 premios a la trayectoria, 5 premios Brit, incluyendo 2 premios especiales por su destacada contribución a la música, 21 premios NME, 15 premios Ivor Novello y un Oscar.

Ha sido incluido, luego de su muerte, en el “Salón de la Fama del Rock and Roll” y en el “Salón de la Fama de los Compositores”, y desde luego, tiene una estrella en el “Paseo de la Fama de Hollywood”. En 2008, la revista Rolling Stone lo incluyó entre los 5 mejores cantantes de todos los tiempos.

Lennon consideraba sus canciones como fotos instantáneas de lo que pensaba y sentía , al momento de componerlas, y no verdades universales. Aunque algunas de ellas siguen vigentes en la actualidad, como "Imagine", que es quizá la canción más importante de su repertorio. Se podría entender porque al cantautor londinense estaba un poco harto de siempre interpretarla, tal cual le pasó a Radiohead con "Creep".

Durante su época más álgida, demostró un carácter rebelde y un ingenio mordaz en su música, el cine, la literatura y el dibujo, así como en sus declaraciones en conferencias de prensa y entrevistas. Como cuando aseguró ser "Más populares que Jesús" en 1966 a el periódico británico London Evening Standard y posteriormente en la revista estadounidense Datebook.

Además, la polémica lo persiguió debido a su constante activismo político junto a Yoko Ono. En 1971 se mudó a Manhattan, donde su oposición a la guerra de Vietnam y su capacidad de movilizar gente dio lugar a numerosos intentos, por parte del gobierno de Richard Nixon, de encarcelarlo o expulsarlo del país; mientras, sus canciones fueron adoptadas como himnos de la contracultura.

EFE / ARCHIVO

Tal fue la importancia del exbeatle que luego de publicar su álbum junto a su esposa, Double fantasy, en 1980, Lennon fue asesinado, a sus 40 años de edad, cuando un fanático, Mark David Chapman, quien horas antes había recibido un autógrafo del propio Lennon, le dio 5 disparos, convirtiéndolo literalmente en una leyenda. Hoy, en su cumpleaños 85, solo nos queda una pregunta: ¿qué hubiera pasado si siguiera vivo?

