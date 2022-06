HBO Max: Jon Snow tendrá su propia serie spin-off de Game of Thrones

A la espera de que se estrene la serie precuela “La casa del dragón” ("House of the dragon"), para conocer los antecedentes de “Game of Thrones”, HBO Max tendría ya en planes apostar también por un nuevo proyecto dentro del parte del universo creado por George R.R Martin, pero éste enfocado en el personaje de “Jon Snow”, quien interpretado nuevamente por Kit Harington, mostrará qué sucedió tras revelarse que su identidad real era “Aegon Targaryen”, un heredero directo al peleado Trono de Hierro.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, HBO Max está más que interesado en explotar nuevas narrativas derivadas de “Juego de Tronos”, y tras las grandes expectativas que se han generado con “La casa del dragón” para explorar el inicio de los reinos y el ascenso de la familia Targaryen, “Jon Snow” se posiciona como uno de los personajes con mayor posibilidad de explorar su futuro, luego de que al término de “Game of Thrones” regresa al “Muro” después de dar muerte a “Khaleesi”, interpretada por Emilia Clarke.

Hasta el momento se desconoce si la nueva secuela, nuevamente en formato de serie, incluirá a más personajes mostrados inicialmente en “Game of Thrones” como Maisie Williams como “Arya Stark”, Sophie Turner como “Sansa Stark” o Gwendoline Christie como “Brienne of Tarth”, aunque las filtraciones indican que el actor inglés Kit Harington ya aceptó este nuevo proyecto que estaría en proceso de producción para comenzar su rodaje.

