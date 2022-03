HBO Max: De "Spider Man: No Way Home" a "House of the Dragon", los estrenos más esperados del 2022

A nivel global, HBO MAX ha confirmado los estrenos que sumará a su catálogo para disfrute de los más de 74 millones de suscriptores activos en la plataforma, con producciones que llegarán directamente del cine a la pantalla, así como tramas estelares y originales que marcarán una nueva pauta en el estilo e innovación de la narrativa y el lenguaje cinematográfico.

A través de películas, series, documentales y realities, HBO MAX presentará una oferta exclusiva con los actores, directores y productores más celebrados por la audiencia, y además de su contenido internacional, México y América Latina figuran con fuerza con historias originales impulsadas por talento local.

Como parte de su iniciativa “Del cine a tu casa”, HBO MAX recuerda que los estrenos en las salas de cine llegarán a la plataforma 45 días después de su lanzamiento, por lo que ya se alista el catálogo de Warner Bros. con “The Batman” de Robert Pattinson, “Elvis” con Tom Hanks, la animación familiar “DC Liga de Súpermascotas” y la nueva historia de “Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore”, sin olvidar que con el respaldo de Sony también se sumará “Spider-Man: No Way Home” (con fecha por confirmar) y la secuela “Venom: Carnage Liberado”. En tanto que desde NBC Universal se suman franquicias como “The Forever”, “Purga”, “Rápidos y Furiosos 9” y “Resident Evil: Bienvenidos a Racoon City”.

"Rápidos y Furiosos 9" tuvo una recaudación de 70 millones de dólares en Estados Unidos en su primera semana de estreno. CORTESÍA / HBO Max

Abonando al universo de DC, se tendrá en exclusiva “DMZ”, la nueva serie protagonizada por Rosario Dawson y Benjamin Pratt, historia ambientada en un futuro cercano en el que una Segunda Guerra Civil Americana ha convertido la isla de Manhattan en una particular zona desmilitarizada.

Con sello internacional

Entre los filmes producidos exclusivamente para HBO MAX figuran “KIMI”, protagonizada por Zoe Kravitz y dirigida por Steven Soderbergh, quien también cerrará la trilogía de “Magic Mike’s Last Dance”, de Channing Tatum. Otra novedad será la quinta entrega de la saga “Evil Dead Rise” de Sam Raimi, quien ofrecerá una nueva versión de la producción noventera “House Party”. Sin olvidar que también se alista el lanzamiento de la comedia romántica de ciencia ficción “Moonshot”.

Con el binomio de WarnerMedia Particular Crowd y Max Originals, se integrarán filmes de comedia como “Falling for Figaro” y “Gatlopp: Hell of Gam”, y desde el misterio y la acción “Bull”, así como la cuarta temporada de la serie de culto “Westworld” y la tercera sesión de “His dark material”, serie basada en los libros homónimos de Philip Pullman.

En el terreno del “True Crime” llegará “The Staircase” con Sophie Turner y Colin Firth, quienes tendrán que resolver la complicada vida de un escritor de novelas policiacas acusado de matar a su esposa, en tanto que “Love and Death”, marca el regreso del productor David E. Kelley con Nicole Kidman.

A partir del segundo semestre del 2022, será oficial el estreno de “Pretty Little Liars: Original Sin” y “House of the Dragon”, que presentará la historia de la guerra civil de la casa Targaryen, 300 años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones”.

Entre los contenidos también posicionados y más buscados está su sección deportiva con sus transmisiones en vivo de la UEFA Champions League, disponible en México.

Talento mexicano

A partir del 20 de marzo estará disponible la serie mexicana de comedia “Amsterdam” y “Armas de mujer” protagonizada por Kate del Castillo, quien es una de las cuatro mujeres que vivirán su peor pesadilla tras el arresto de sus maridos y deberán luchar por mantener a sus familias.

Otro de los lanzamientos esperados es “Cóyotl”, encabezado por Alejandro Speitzer y Paulina Gaitán, así como el estreno exclusivo de “El padre de la novia”, nueva versión dirigida por el mexicano Gaz Alazraki con protagonismo de Andy García, Diego Boneta y Gloria Estefan.

Estrenos imperdibles

*Universo DC

-“Superman and Lois”

-“Batwoman”

-“Doom Patrol”

*Comedia

-“The Flight Attendant”, sumando a su elenco a Sharon Stone.

-“The Hacks” marca el regreso de Jean Smart y Hannah Einbinder

-“Barry”

-“Ricky y Morty” en su sexta temporada.

-“MINX”, protagonizada por Jake Johnson y Ophelia Lovibond.

-“Julia”, para descubrir la vida de la maestra de cocina y presentadora de televisión Julia Child.

*Trama puro

-“The tome traveler’s wife” con Steven Moffat

-“The wire” con David Simon

-“Tokyio Vice”, del director Michael Mann y protagonizada por Ansel Elgort.

INTERNACIONA

LES

-“Gomorra” y “My Brilliant Friend” (Italia)

-“Merli Sapere Aude” (España)

-“Lust” (Suecia)

-“¿Será que es amor? y “Traicionada” (Turquía)

AC