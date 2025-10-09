Jueves, 09 de Octubre 2025

Futbol hoy 9 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol internacional este jueves 9 de octubre de 2025. Desde eliminatorias mundialistas hasta el Mundial Sub-20, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy jueves 9 de octubre de 2025 – Amistosos Internacionales EN VIVO

  • Rumania vs Moldavia | 12:00 horas | SKY Sports |
  • Inglaterra vs Gales | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Polonia vs Nueva Zelanda | 12:45 horas | SKY Sports |

Partidos hoy jueves 9 de octubre de 2025 – Copa Libertadores Femenina EN VIVO

  • Libertad-Limpeño vs Nacional Femenino | 13:00 horas | Azteca Deportes Network |
  • San Lorenzo Femenino vs Colo Colo Femenino | 17:00 horas | Azteca Deportes Network |

Partidos hoy jueves 9 de octubre de 2025 – Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

  • Burundi vs Kenia | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Finlandia vs Lituania | 10:00 horas | SKY Sports |
  • Botswana vs Uganda | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Mozambique vs Guinea | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Malaui vs Guinea Ecuatorial | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Liberia vs Namibia | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Somalia vs Argelia | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Malta vs Holanda | 12:45 horas | SKY Sports |
  • República Checa vs Croacia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Austria vs San Marino | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Escocia vs Grecia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Islas Feroe vs Montenegro | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Chipre vs Bosnia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Bielorrusia vs Dinamarca | 12:45 horas | SKY Sports |

Partidos hoy jueves 9 de octubre de 2025 – Mundial Sub-20 EN VIVO

  • Estados Unidos vs Italia | 13:30 horas | TUDN, ViX Premium |
  • Marruecos vs Corea del Sur | 17:00 horas | ViX Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

