Continúa la actividad del futbol internacional este jueves 9 de octubre de 2025. Desde eliminatorias mundialistas hasta el Mundial Sub-20, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy jueves 9 de octubre de 2025 – Amistosos Internacionales EN VIVO

Rumania vs Moldavia | 12:00 horas | SKY Sports |

Inglaterra vs Gales | 12:45 horas | SKY Sports |

Polonia vs Nueva Zelanda | 12:45 horas | SKY Sports |

Partidos hoy jueves 9 de octubre de 2025 – Copa Libertadores Femenina EN VIVO

Libertad-Limpeño vs Nacional Femenino | 13:00 horas | Azteca Deportes Network |

San Lorenzo Femenino vs Colo Colo Femenino | 17:00 horas | Azteca Deportes Network |

Partidos hoy jueves 9 de octubre de 2025 – Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

Burundi vs Kenia | 07:00 horas | FIFA+ |

Finlandia vs Lituania | 10:00 horas | SKY Sports |

Botswana vs Uganda | 10:00 horas | FIFA+ |

Mozambique vs Guinea | 10:00 horas | FIFA+ |

Malaui vs Guinea Ecuatorial | 10:00 horas | FIFA+ |

Liberia vs Namibia | 10:00 horas | FIFA+ |

Somalia vs Argelia | 10:00 horas | FIFA+ |

Malta vs Holanda | 12:45 horas | SKY Sports |

República Checa vs Croacia | 12:45 horas | SKY Sports |

Austria vs San Marino | 12:45 horas | SKY Sports |

Escocia vs Grecia | 12:45 horas | SKY Sports |

Islas Feroe vs Montenegro | 12:45 horas | SKY Sports |

Chipre vs Bosnia | 12:45 horas | SKY Sports |

Bielorrusia vs Dinamarca | 12:45 horas | SKY Sports |

Partidos hoy jueves 9 de octubre de 2025 – Mundial Sub-20 EN VIVO

Estados Unidos vs Italia | 13:30 horas | TUDN, ViX Premium |

Marruecos vs Corea del Sur | 17:00 horas | ViX Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF