De "Fiesta" con Kalimba

Para el cantautor Kalimba, la música no es un juego, es su estilo de vida. Y es que previo al concierto que ofrecerá el próximo 4 de mayo en el Teatro Diana, donde llegará con su gira “Somos muchos y venimos todos” (que toma el nombre de su nuevo disco, a publicarse en cinco semanas), el músico aseguró que las decisiones que toma en su carrera siempre están basadas sobre lo que a él le gusta y lo que lo hace sentir bien.

“En mi ego y en mi exigencia, siempre quiero hacer las cosas mejor, siempre quiero proponer, estar a la vanguardia, siempre quiero ser al que sigan y no el que siga a los demás, eso hace que me ponga en una presión personal de qué sonidos quiero para un disco, lo que sucederá en el escenario, qué más voy a hacer, pero al final me he dado cuenta de que si yo no me la paso bien, tampoco la gente lo pasará bien”, detalló.

Señala que para su show, la audiencia puede tener la certeza de que vivirá una gran experiencia, pues además de músico se considera un performer y no se trata únicamente de que lo escuchen y vean cantar, también ofrecerá un espectáculo redondo en el que habrá coreografías, bailarines e interacción con sus músicos. Subraya que el concierto estará hecho con la mejor calidad, a nivel de lo que él quiere y el público se merece.

Sonidos contemporáneos y globales

Aunque no ha salido al mercado su álbum “Somos muchos y venimos todos”, se han publicado tres sencillos que se desprenden de éste: “Fiesta”, “Canción 3” y “¿Dónde guardo el corazón?”, este último es el más reciente.

“Me he estado adaptando a las redes, desde que comenzó este año estoy todos los días intentando participar en ellas, estando más cerca de mi público y de mis clubes de seguidores. Estoy muy agradecido con lo que ha pasado desde que salió ‘Fiesta’, y también con el segundo sencillo, que incluso llegó a sonar en radio cuando solo era un single digital. Ahora llega esta balada que a la semana entró al top 40, es una canción increíble y el video también, es un pequeño filme trágico que hicimos en cuatro minutos para que hiciera match con lo que dice la canción”.

El disco incluye un par de temas con sonidos urbanos y dos versiones en inglés de canciones en español que se suman a esta placa, “Eres” y “Cicatrices”. Finalmente, compartió que le gustaría regresar a la actuación, que el teatro musical le gusta mucho; además, tiene experiencia en el doblaje para películas y series animadas, por lo que también le sería interesante retornar a este oficio.

Sobre su salud

Kalimba se lastimó un tendón caminando y esto derivó en una rehabilitación que le llevaría casi ocho meses de recuperación, sin embargo, se ha estado cuidando y parece que el tiempo será más corto, de cuatro a seis meses. “En dos semanas me quitan la bota, el yeso me lo quitaron hace cinco días, voy bastante bien. Por lo pronto, ya comencé mi terapia y dormí mejor”.

¡Asiste!

Kalimba y su tour “Somos muchos y venimos todos”. Sábado 4 de mayo a las 21:00 horas en el Teatro Diana. Boletos de $550 a mil 250 pesos.