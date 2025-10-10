Caifanes sigue siendo una de las bandas de rock favoritas de Guadalajara y eso se hizo evidente desde las primeras horas de este viernes, cuando cientos de personas comenzaron a llegar al Auditorio Benito Juárez, en Zapopan, para asegurar un buen lugar en el concierto que la banda ofrecerá esta noche en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre.

Desde antes del amanecer, los alrededores del recinto lucían con largas filas de seguidores, algunos sentados sobre mochilas o cobijas, otros cubriéndose del frío con chamarras y termos de café en mano. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el entusiasmo de los fanáticos que, sin importar el desvelo o la espera, buscan estar lo más cerca posible del escenario.

El concierto forma parte del cartel de espectáculos incluidos en la edición 2025 de las Fiestas de Octubre, donde algunos shows pueden disfrutarse sin costo adicional al boleto de entrada general, con valor de 60 pesos. Este formato ha convertido las presentaciones de artistas como Caifanes en algunas de las más esperadas, por lo que no sorprende la afluencia masiva de asistentes desde tan temprano.

Las fotografías y videos compartidos por asistentes muestran un ambiente de emoción y convivencia. Algunos aprovecharon para cantar fragmentos de temas como “Afuera” o “La célula que explota” mientras esperaban la apertura de las puertas, en un ambiente de camaradería que recordó los grandes momentos de la banda en Guadalajara.

El concierto de Caifanes está programado para iniciar a las 20:30 horas en el Foro Principal.

