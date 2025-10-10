Las lluvias tendrán una leve disminución en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este sábado 10 de octubre, pero de forma general seguirán los cielos nublados. Aquí los detalles:

Guadalajara tiene, este sábado, probabilidad de lluvia del 40 por ciento, ligeramente menor que en días previos. Se espera lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, sobre todo en horas de la tarde .

Meteored comparte que se verán principalmente cielos cubiertos en Guadalajara, aunque se esperan cielos nubosos con chubascos tormentosos de madrugada . Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 27 km/h por la mañana.

Lluvia en Guadalajara

05:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 16 °C 08:00 horas Parcialmente nuboso 17 °C 14:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 25 °C 17:00 horas Nubes y claros 25 °C 23:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 19 °C

La posibilidad de lluvia en Guadalajara es mayor a las 02:00 PM y a las 11:00 PM .

Clima nacional del sábado 11 al lunes 13 de octubre de 2025

El sábado, el ciclón tropical “Raymond” se desplazará al suroeste de las costas de Baja California Sur, pudiendo ingresar en dicho estado durante esta noche o las primeras horas del domingo, disipándose en el transcurso del lunes sobre el golfo de California. El sistema interaccionará con un frente frío que ingresará sobre Baja California, originando probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado sobre entidades del noroeste del territorio nacional.

Durante el período de pronóstico, se prevé una disminución en la probabilidad de lluvias sobre gran parte del país , debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que se posicionará sobre el territorio mexicano.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

