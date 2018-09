Kalimba le pone su toque a la "Fiesta"

Luego de cuatro años de no presentar música nueva, pero trabajando todo ese tiempo en los sonidos que ahora está por ofrecer, Kalimba regresa al ojo público para presentar “Fiesta”, una pegadiza canción rítmica que escribió en 2014 y que habla de estar feliz con uno mismo. El tema salió hace poco más de dos meses y ha tenido muy buena respuesta por parte del público, pues ha escalado las listas de popularidad sin ser de la corriente sonora de lo que hoy está de moda en plataformas digitales y radiales.

Este sencillo es la carta de presentación de lo que será el nuevo disco del músico que llevará por nombre “Somos muchos y venimos todos” que se realizó en un inicio de manera independiente, pero que finalmente está arropado por la alianza entre Bobo Récords y Universal Music.

"El disco ya lo tenemos listo, todavía no tenemos fecha de lanzamiento, pero la diremos pronto. Pero estamos disfrutando del primer sencillo que se llama ‘Fiesta’. Gracias a toda la gente que me ha apoyado muy fuerte, el tema ya está en los primeros lugares de popularidad y sí, esta canción habla de una fiesta más personal, de una fiesta interna, en el corazón. Habla de algo que llega a tu vida, pero que es incontrolable, que te crea una alegría sobrenatural, creo que es algo que la gente necesita, ese tipo de fiesta".

Sobre salir al mercado con música que no tiene los elementos comerciales que hoy suenan, señala que sus compañías de discos están apostando por él y su proyecto. "El género y el ritmo de la canción están muy pegajosos, tienen mucha energía, por eso la gente la está recibiendo también. En todo momento se puede hacer música bailable sin caer o repetir en lo que la ola o la moda están teniendo".

“Al final del día si tú escuchas lo que están haciendo John Mayer, John Legend, Bruno Mars o Justin Timberlake, Lady Gaga o Dua Lipa, ni se repiten entre ellos, ni lo que está en la radio. Entonces, yo creo que siempre me he considerado un artista internacional con una propuesta diferente y si en algún momento caigo en lo que está sonando en la radio es porque así lo quería hacer y no por pegarme a una oleada”, explica.

Destaca el cantante que el álbum es escrito y producido por él en colaboración con grandes amigos que se sumaron a su proyecto. El disco tiene ritmos variados, desde el R&B, funk, pop y baladas, así como melodías más movidas. Sin embargo, "Fiesta" fue un capricho para él, quería una canción que lo representara y todo se dio de manera natural que la disquera en cuanto escuchó la canción, la eligió como primer sencillo.

“Hice esta canción para mí, que fuera la que me representara y al final fue perfectamente entendida y fue la primera elección de la compañía, esto para mí fue de mucho agradecimiento”.

Disco de carretera

Kalimba explica que con este material estuvo escuchando mucho a sus fans sobre lo que querían oír, en qué géneros querían que sonara, por ello es que también la producción fue de largo aliento, el músico es meticuloso en cuanto a lo que quiere reflejar a través de su música, explica que le gusta hacer disco de carretera.

“Yo los llamo así, para que te subas a tu coche, le pongas play y no tengas que ir manejando y cambiándole a la canción tres, siete y nueve porque son las únicas que te gustan. A mí me gusta hacer discos que desde que los pones, los termines de escuchar; que avances 100, 50 kilómetros, feliz escuchando a Kalimba… Eso es lo que yo hago y creo que es lo que conseguimos con este álbum”.

El título "Somos muchos y venimos todos" es una manera de agradecer del músico a todas las personas que han participado en su carrera.

"Sobre todo en los últimos años, cuando tomé la decisión de convertirme en artista independiente, de arriesgarme, de ser mi propio jefe, de ser mi propio management… Es algo muy arriesgado, muy estresante y sin embargo era algo que tenía que hacer en el momento. Y lo que más me sorprendió es que me di cuenta que no estaba solo, no tuve que luchar contra todo porque resulta que la prensa, los fans y el público, estaban conmigo, al final del día me había ganado una credibilidad que mantuvo ese apoyo, cariño, pasión y empatía hacia lo que hago, hacia mi arte".

Un tour muy integral

La gira de Kalimba arrancará el 10 noviembre en el Auditorio Pabellón de Monterrey; el 17 noviembre se presentará en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México y el 8 diciembre en el Teatro Morelos de Toluca. Espera poder estar pronto en Guadalajara.

Con este tour, Kalimba integrará mucho de todo, piano, coreografías, bailarinas y mucha música. “Yo no sabía que en este momento iba a tener el apoyo de dos disqueras, cuando empecé a hacer este disco era artista independiente y tenía que ser muy sabio, escuché a los fans para ver cómo reaccionan a las canciones en vivo. Entonces, ahora traemos bailarinas, coristas, tengo la banda correcta, el show es de casi dos horas”. Dice Kalimba que la intención no es que salga la gente contenta del show, sino que salgan pensando en que tienen que regresar porque lo disfrutaron mucho.