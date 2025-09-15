15 de septiembre: Estos son los mejores memes previos al Grito de Independencia

Con la llegada de septiembre, las y los mexicanos empezamos los preparativos para la noche mexicana del 15 de septiembre. No puede faltar la comida, la bebida, los juegos, la música y, sobre todo, el buen humor para esta celebración . Con la llegada del mes patrio, también llegan a redes sociales los infaltables memes que conmemoran con comicidad esta fecha importante y especial.

Septiembre es conocido por las y los mexicanos como el mes patrio debido a que el día 16 se conmemora el inicio del movimiento independentista en nuestro país, el cual inició cuando Miguel Hidalgo incitó al pueblo de Dolores a levantarse en armas en contra del Virreinato.

Las y los pobladores fueron convocados por el cura la noche del 15 a través del sonar de las campanas de la parroquia. Cuando llegó la gente, Hidalgo expresó con elocuencia los motivos por los cuales no podían quedarse esperando sin participar de esta lucha. Es por esto que dicho evento es denominado como “El Grito” .

El Grito no solo se da a nivel nacional, sino que también puede ser representado a nivel estatal y municipal, en donde los gobernantes correspondientes llevan a cabo este acto desde sus respectivas sedes de gobierno.

¡Viva México y los mejores memes!

La conmemoración de la Independencia de México llegó para quedarse en el mundo digital, pues las usuarias y usuarios de redes sociales no dejan pasar desapercibido el festejo del 15 de septiembre y aprovechan las fiestas patrias para compartir los memes más mexicanos y graciosos sobre este festejo .

