Lunes, 15 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Seguridad

Aseguran invernadero con más de mil plantas de marihuana en CDMX

En un inmueble ubicado en la Alcaldía Iztacalco, se aseguraron además dos bolsas con marihuana, una bolsa con polvo color amarillo y una báscula digital
 

Por: Fabián Flores

Además de la marihuana, se detuvieron a 4 hombres que conformaban una célula delictiva. EL INFORMADOR / NTX / AFP / ARCHIVO

Además de la marihuana, se detuvieron a 4 hombres que conformaban una célula delictiva. EL INFORMADOR / NTX / AFP / ARCHIVO

En 4 alcaldías de la Ciudad de México, autoridades ejecutaron órdenes de cateo donde fueron detenidos 4 sujetos y se aseguraron inmuebles utilizados como bodegas e invernaderos de marihuana, en uno de estos se guardaban mil 153 de estas plantas.  

Según información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la detención y posterior aseguramiento de los inmuebles fueron resultado de trabajos de investigación e inteligencia para impedir la producción de drogas, en una acción conjunta entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y policías de la SSC de la capital del país.

De acuerdo a la investigación de las autoridades, la célula delictiva se dedicaba al desarrollo de invernaderos, producción, cosecha, distribución, almacenamiento y venta de marihuana.

Los agentes de seguridad identificaron varios inmuebles donde se resguardaban integrantes de la célula criminal:

En las Alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco, se detuvieron a 4 hombres, uno de ellos identificado como líder de la célula delictiva, y se aseguraron:

  • Dosis de droga
  • Cartuchos útiles 
  • Un vehículo

Lee también: Dos sismos de intensidad ascendente sacudieron Oaxaca esta madrugada 

En la Alcaldía Iztacalco, se aseguraron:

  • 2 bolsas con marihuana
  • Una bolsa con polvo color amarillo
  • Una báscula digital
  • Un invernadero con mil 153 plantas de marihuana

En la Alcaldía Benito Juárez, se aseguraron:

  • 139 paquetes
  • Un costal con 35 kilos de marihuana

Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial. Los datos de prueba recopilados se entregaron a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los predios.

Te recomendamos: Estafador de Tinder es detenido; contaba con orden de búsqueda de la Interpol 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones