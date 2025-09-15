Aseguran invernadero con más de mil plantas de marihuana en CDMX

En 4 alcaldías de la Ciudad de México, autoridades ejecutaron órdenes de cateo donde fueron detenidos 4 sujetos y se aseguraron inmuebles utilizados como bodegas e invernaderos de marihuana, en uno de estos se guardaban mil 153 de estas plantas .

Según información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , la detención y posterior aseguramiento de los inmuebles fueron resultado de trabajos de investigación e inteligencia para impedir la producción de drogas, en una acción conjunta entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y policías de la SSC de la capital del país.

De acuerdo a la investigación de las autoridades, la célula delictiva se dedicaba al desarrollo de invernaderos, producción, cosecha, distribución, almacenamiento y venta de marihuana .

Los agentes de seguridad identificaron varios inmuebles donde se resguardaban integrantes de la célula criminal:

En las Alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco , se detuvieron a 4 hombres, uno de ellos identificado como líder de la célula delictiva, y se aseguraron:

Dosis de droga

Cartuchos útiles

Un vehículo

En la Alcaldía Iztacalco, se aseguraron:

2 bolsas con marihuana

Una bolsa con polvo color amarillo

Una báscula digital

Un invernadero con mil 153 plantas de marihuana

En la Alcaldía Benito Juárez, se aseguraron:

139 paquetes

Un costal con 35 kilos de marihuana

Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial. Los datos de prueba recopilados se entregaron a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los predios.

