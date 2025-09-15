Juan Manuel Márquez predijo los problemas de Canelo Álvarez ante Crawford

Juan Manuel Márquez, exboxeador mexicano retirado en 2013, declaró cuáles serían las desventajas de Saúl "Canelo" Álvarez en su encuentro desde Estados Unidos contra Terence Crawford .

Márquez participa en " Desde El Ring Podcast ", un proyecto de creación de contenido en redes sociales donde habla del mundo del boxeo. En un episodio reciente del proyecto, transmitido antes del enfrentamiento en Las Vegas, el expúgil compartió una serie de críticas y de observaciones acerca del estilo de boxeo de Canelo y de Bud Crawford, señalando que el tapatío tenía algunas desventajas con respecto a la técnica y capacidad física del estadounidense.

Lee también: Canelo pierde contra Crawford y los memes no se hicieron esperar

" Creo que el mejor jab lo va a esta manejando Terence Crawford. Hay que recordar que está un poquito más alto y tiene más distancia en sus brazos. Si Canelo quiere lanzar combinaciones de golpes, tiene que lanzar el jab en repetidas ocasiones para encontrar la distancia correcta y perfecta de lanzar combinaciones.

" Canelo Álvarez no tiene que lanzar solo golpes de poder, como está acostumbrado, tiene que lanzar 4 ó 5 golpes con velocidad [...] entre más velocidad, más poder tiene el golpe ", aseveró el exboxeador.

Márquez finalizó su intervención con una recomendación para Crawford, diciendo que este tendría que buscar una pelea estratégica, un combate a la distancia, antes que una pelea arrebatada, especialmente porque sería su primera pelea dentro de otra división.

Te recomendamos: David Faitelson manda este mensaje al América tras perder el Clásico Nacional

La noche del pasado sábado 13 de septiembre, Netflix transmitió la pelea más esperada en el mundo del boxeo mexicano, donde, para sorpresa de la mayoría de los aficionados mexicanos, Terence Crawford logró ganar el encuentro, convirtiéndose en el campeón indiscutido del peso supermediano, arrebatándole los cetros de la AMB, FIB, CMB y OMB de las 168 libras a Canelo . El triunfo del estadounidense se acordó por decisión unánime del jurado.

Ante esta impensable derrota, el tapatío declaró: “ Me siento bien. Primero quiero agradecer a la gente que vino a apoyarme. Una derrota no me define [...] Le dije a él que compartir el ring fue especial, y si lo hacemos otra vez sería genial. Me siento fuerte y le doy crédito a Crawford por la victoria ”.

Te puede interesar: Estafador de Tinder es detenido; contaba con orden de búsqueda de la Interpol

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF