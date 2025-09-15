Estafador de Tinder es detenido; contaba con orden de búsqueda de la Interpol

Este día, elementos de seguridad de Georgia detuvieron a Simon Leviev, el estafador de Tinder que inspiró el documental de Netflix, en el aeropuerto de la ciudad de Batumi .

Simon Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat , fue detenido tras una notificación emitida por la Interpol, según información del Ministerio Interior de Georgia.

Lee también: La reinvención eterna de Ximena Sariñana

La historia de Leviev en Tinder

Tinder, creada en 2011, es una aplicación para encontrar pareja. A pesar de que su función principal es conectar a las personas de forma remota para que se conozcan y generen un vínculo, esta plataforma ha sido utilizada como un centro de estafas.

En esta aplicación, Simon Leviev se presentaba como el hijo de un famoso millonario que comercializaba de diamantes. En sus fotografías se mostraba viajando en jet privado y con guardaespaldas, elementos con los que lograba impresionar a algunos perfiles de mujeres en busca de pareja .

Gracias al montaje que Leviev armó en su perfil de Tinder, se tiene conocimiento de que logró comenzar una relación con varias usuarias, a quienes, al poco tiempo, comenzaba a pedirles dinero argumentando que tenía "amenazas de seguridad que tenían en jaque su vida". Las mujeres, creyendo en su historia, le prestaron sumas considerables con la promesa de que dicho préstamo sería devuelto. Sin embargo, realizada la transferencia, Shimon Hayat desaparecía de las vidas de sus parejas digitales.

Te recomendamos: A partir de ESTA fecha aumentará el costo de la visa americana

Netflix transformó el caso en un documental

En febrero de 2022, Netflix estrenó el documental, dirigido por Felicity Morris, en donde tres mujeres — la noruega Cecilie Fjellhøy, la sueca Pernilla Sjoholmy y la holandesa Ayleen Charlotte — cuentan sus historias conociendo a Simon Leviev y, posteriormente, siendo estafadas por él.

El rodaje da cuenta de cómo el hombre de origen israelí se mete en sus vidas después de conocerlas en Tinder y cómo es que termina convenciéndolas de entregarle cuantiosas sumas de dinero estimadas en millones (se da a conocer que una de ellas habría entregado 200 mil dólares al estafador). Según algunas estimaciones, Leviev consiguió hacerse con unos 10 millones de dólares estafando a sus víctimas.

Con información de BBC y EFE.

Te puede interesar: Estos estados tendrán la jornada más lluviosa este 15 de septiembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF