La celebración más esperada por los mexicanos está a punto de comenzar, el Grito de Independencia. Aunque esta fiesta busca festejar y disfrutar a través de la música y la tradición, muchas veces algunas personas incluyen fuegos artificiales y pirotecnia en sus celebraciones, lo que puede afectar a nuestras mascotas .

Desafortunadamente, es imposible prever cuándo y dónde habrá pirotecnia, por lo que es mejor estar preparados y saber cómo actuar para proteger a nuestros animalitos. Este tipo de materiales puede causar estrés, miedo o ansiedad en perritos y gatitos.

Por eso, aquí te damos algunos consejos para proteger y aliviar el estrés de tu perro durante los fuegos artificiales.

¿Cómo proteger a tu perrito durante la pirotecnia este 15 de septiembre?

A través de un artículo en el sitio web Petiverso, menciona algunas medidas preventivas para mantener seguro a tu amigo peludo.

Es necesario verificar primero si tu perro empieza con signos de ansiedad ante la pirotecnia , como: jadeo en exceso, tiembla o se esconde, ladridos o llanto constantes, intenta escapar o cavar y presenta comportamiento destructivo.

Estas son algunas medidas que puedes seguir durante los fuegos artificiales:

Mantén la calma.

Habla con voz suave y tranquila, evita regañarlo si ladra o gime.

No lo dejes solo: si es posible, quédate en casa. Tu compañía le da seguridad.

Ofrece distracciones: como juguetes, premios o rompecabezas con comida pueden mantenerlo ocupado.

Poner música relajante o el sonido de la televisión ayuda a amortiguar los estruendos.

Actúa con normalidad, ofreciendo tranquilidad y rutinas conocidas.

Otras ayudas adicionales podrían ser las siguientes:

Feromonas en difusor o spray (Adaptil): replican las feromonas maternas y calman.

Suplementos naturales a base de valeriana, manzanilla o triptófano.

Chalecos de presión: proporcionan una presión ligera que les da sensación de seguridad.

