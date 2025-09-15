La celebración más esperada por los mexicanos está a punto de comenzar, el Grito de Independencia. Aunque esta fiesta busca festejar y disfrutar a través de la música y la tradición, muchas veces algunas personas incluyen fuegos artificiales y pirotecnia en sus celebraciones, lo que puede afectar a nuestras mascotas.Desafortunadamente, es imposible prever cuándo y dónde habrá pirotecnia, por lo que es mejor estar preparados y saber cómo actuar para proteger a nuestros animalitos. Este tipo de materiales puede causar estrés, miedo o ansiedad en perritos y gatitos.Por eso, aquí te damos algunos consejos para proteger y aliviar el estrés de tu perro durante los fuegos artificiales.A través de un artículo en el sitio web Petiverso, menciona algunas medidas preventivas para mantener seguro a tu amigo peludo.Es necesario verificar primero si tu perro empieza con signos de ansiedad ante la pirotecnia, como: jadeo en exceso, tiembla o se esconde, ladridos o llanto constantes, intenta escapar o cavar y presenta comportamiento destructivo.Estas son algunas medidas que puedes seguir durante los fuegos artificiales:Otras ayudas adicionales podrían ser las siguientes:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP