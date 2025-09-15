Lunes, 15 de Septiembre 2025

¿Cómo cuidar a tu perro durante los festejos y pirotecnia del 15 de septiembre?

El Grito de Independencia está por comenzar; a continuación te explicamos cómo proteger a tu mascota de la pirotecnia durante las celebraciones

La pirotecnia causa estrés, miedo y ansiedad en perros, provocando temblores, taquicardia, accidentes e incluso problemas de conducta. Pixabay/ESPECIAL

La celebración más esperada por los mexicanos está a punto de comenzar, el Grito de Independencia. Aunque esta fiesta busca festejar y disfrutar a través de la música y la tradición, muchas veces algunas personas incluyen fuegos artificiales y pirotecnia en sus celebraciones, lo que puede afectar a nuestras mascotas.

Desafortunadamente, es imposible prever cuándo y dónde habrá pirotecnia, por lo que es mejor estar preparados y saber cómo actuar para proteger a nuestros animalitos. Este tipo de materiales puede causar estrés, miedo o ansiedad en perritos y gatitos.

Por eso, aquí te damos algunos consejos para proteger y aliviar el estrés de tu perro durante los fuegos artificiales.

¿Cómo proteger a tu perrito durante la pirotecnia este 15 de septiembre?

A través de un artículo en el sitio web Petiverso, menciona algunas medidas preventivas para mantener seguro a tu amigo peludo.

Es necesario verificar primero si tu perro empieza con signos de ansiedad ante la pirotecnia, como: jadeo en exceso, tiembla o se esconde, ladridos o llanto constantes, intenta escapar o cavar y presenta comportamiento destructivo.

Estas son algunas medidas que puedes seguir durante los fuegos artificiales:

  • Mantén la calma.
  • Habla con voz suave y tranquila, evita regañarlo si ladra o gime.
  • No lo dejes solo: si es posible, quédate en casa. Tu compañía le da seguridad.
  • Ofrece distracciones: como juguetes, premios o rompecabezas con comida pueden mantenerlo ocupado.
  • Poner música relajante o el sonido de la televisión ayuda a amortiguar los estruendos.
  • Actúa con normalidad, ofreciendo tranquilidad y rutinas conocidas.

Otras ayudas adicionales podrían ser las siguientes:

  • Feromonas en difusor o spray (Adaptil): replican las feromonas maternas y calman.
  • Suplementos naturales a base de valeriana, manzanilla o triptófano.
  • Chalecos de presión: proporcionan una presión ligera que les da sensación de seguridad.

