Grito de Independencia 2025: ¿A qué hora empieza el concierto de La Arrolladora en el Zócalo?

Cada año, el 15 de septiembre, la Plaza de la Constitución en Ciudad de México se convierte en el escenario principal de las Fiestas Patrias. La ceremonia del Grito de Independencia, además de estar a cargo de la Presidencia, siempre está acompañada por presentaciones musicales que celebran la tradición mexicana. En esta edición, la primera mandataria mujer del país anunció que La Arrolladora Banda El Limón será la agrupación estelar de la noche.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer el cartel de artistas que se presentarán en el Zócalo capitalino. La presidenta recordó que había prometido “un bailongo” y aseguró que el ambiente estará lleno de música regional mexicana.

¿Qué artistas se presentarán en el Zócalo el 15 de septiembre?

El programa musical confirmado por Sheinbaum incluye a:

La Arrolladora Banda El Limón, que interpretará algunos de sus temas más conocidos.

Alejandra Ávalos, reconocida cantante y compositora mexicana.

Colectivo Legado de Grandeza, agrupación que se ha hecho notar por su interpretación del “Himno Migrante”.

El gran festejo dará inicio a las 20:00 horas, aunque aún no se han detallado los horarios exactos de cada presentación.

Dónde seguir el Grito de Independencia

La ceremonia principal podrá disfrutarse en vivo desde el Zócalo capitalino, pero también será transmitida en diversos medios, entre ellos Las Estrellas y Telediario, que suelen realizar coberturas especiales. De esta manera, quienes prefieran evitar las multitudes o la posibilidad de lluvia podrán verlo desde casa, en compañía de su familia y con los platillos típicos de la temporada, como el tradicional pozole.

La trayectoria de La Arrolladora

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho nació en 1997, tras la separación de su director de La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga. Al principio conservaban el nombre “Banda El Limón”, pero para evitar confusiones se le añadió el distintivo “La Arrolladora”.

Con más de dos décadas de historia, la agrupación se ha consolidado como una de las más importantes del regional mexicano, acumulando éxitos y presentándose en los escenarios más importantes del país. Entre sus vocalistas más reconocidos estuvo Jorge Medina, quien permaneció en la banda por casi 20 años antes de iniciar su carrera como solista en 2017.

Quienes asistan al Zócalo la noche del Grito podrán corear algunos de sus temas más emblemáticos, como “Mi Segunda Vida” o “Ya te perdí la fe”, en un ambiente de música, fiesta y orgullo patrio.

