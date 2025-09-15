Good boy es una de las películas que atrajo la atención de los fanáticos del terror, desde el estreno de su primer tráiler, acumulando más de dos millones de vistas en su semana de estreno.

Los fans tienen grandes expectativas sobre este proyecto, cuya historia nos mostrará a un perro tratando de salvar a su dueño de entidades sobrenaturales que lo acechan en su nuevo hogar.

Reciénteme, una cadena de cines confirmó cuándo llegará esta película de terror a nuestro país, donde un canino será el protagonista.

Puedes ver el tráiler aquí:

¿Cuándo se estrena Good boy en México?

La comparación entre "Indy", el perro protagonista de la cinta de terror y Coraje, emblemático personaje animado, desató comentarios entre usuarios de internet, debido a la similitud en sus tramas: en la caricatura Coraje, el perro cobarde, el perro salva a su familia de entes sobrenaturales.

Teniendo en cuenta la popularidad de Good boy en internet, Cinemex anunció que la cinta llegará a salas mexicanas en octubre, el mismo mes que se estrena en Estados Unidos, el día 3, durante el mes de Halloween.

El inesperado anuncio emocionó a los fanáticos que han expresado su deseo por ver esta cinta de terror. Asimismo, los fans del género aseguran que octubre es el mes perfecto para el estreno de esta película.

"Indy" el perro que se interpreta a sí mismo

La historia sigue a “Indy” y su dueño Todd, quienes adquieren una casa antigua, sin saber que está embrujada. Es así como el canino tendrá la tarea de salvar a su dueño y luchar contra entidades que acechan su nuevo hogar.

El director de la cinta de Good boy , Ben Leonberg, eligió a su propio perro como el protagonista, y recibió el primer Premio Aullido de la Fama de SXSW 2025 (Howl of Fame Award from SXSW in 2025), destacando su gran actuación en la película.

