La Fiscalía General de Justicia de Sonora investigará el supuesto concierto que el artista Natanael Cano dio al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 de Hermosillo en el estado. El proceso de investigación fue confirmado por Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora.

En entrevista a medios, el fiscal dio las siguientes declaraciones: "La Secretaría de Seguridad (de Sonora) ya tiene conocimiento, están verificando la información y tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y que, en todo caso, se apliquen las sanciones que en su caso pudieran surgir por alguna posible conducta delictiva con independencia de las acciones interiores y de disciplina que realice la propia Secretaría".

De acuerdo con unas imágenes difundidas en redes sociales, Natanael Cano habría dado un concierto en el interior del Cereso 1 de Hermosillo para cantarle a uno de los recluidos. En el video que ha circulado en X, se puede ver al cantante y compositor de corridos tumbados interpretando "El Despapayo" con guitarra en mano y aparentemente acompañado de otro músico que tocaba un acordeón.

En el video también se alcanza a ver que hay varios internos reunidos para disfrutar de la música del polémico cantante mexicano.

La Secretaría de Seguridad podría aplicar medidas disciplinarias internas y determinar la situación jurídica de Natanael Cano, quien se ha visto involucrado en más de alguna ocasión con procesos judiciales.

