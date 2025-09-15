Lunes, 15 de Septiembre 2025

Investigarán presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

Un video en el que aparece presuntamente el cantante sonorense en una cárcel del estado

El fiscal de Sonora confirmó que se investigará el suceso relacionado con un video de supuestamente Natanael Cano cantando en una carcel del estado de Sonora. ESPECIAL / SUN / ARCHIVO

La Fiscalía General de Justicia de Sonora investigará el supuesto concierto que el artista Natanael Cano dio al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 de Hermosillo en el estado. El proceso de investigación fue confirmado por Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora.

En entrevista a medios, el fiscal dio las siguientes declaraciones: "La Secretaría de Seguridad (de Sonora) ya tiene conocimiento, están verificando la información y tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y que, en todo caso, se apliquen las sanciones que en su caso pudieran surgir por alguna posible conducta delictiva con independencia de las acciones interiores y de disciplina que realice la propia Secretaría".

De acuerdo con unas imágenes difundidas en redes sociales, Natanael Cano habría dado un concierto en el interior del Cereso 1 de Hermosillo para cantarle a uno de los recluidos. En el video que ha circulado en X, se puede ver al cantante y compositor de corridos tumbados interpretando "El Despapayo" con guitarra en mano y aparentemente acompañado de otro músico que tocaba un acordeón.

En el video también se alcanza a ver que hay varios internos reunidos para disfrutar de la música del polémico cantante mexicano.

La Secretaría de Seguridad podría aplicar medidas disciplinarias internas y determinar la situación jurídica de Natanael Cano, quien se ha visto involucrado en más de alguna ocasión con procesos judiciales.

