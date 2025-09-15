Suspenderán servicio de recolección de basura en Guadalajara por Día de la Independencia

La recolección de basura en el municipio de Guadalajara, el 16 de septiembre de 2025, será suspendida con motivo del Día de la Independencia de México , así lo informó el ayuntamiento tapatío.

Mañana martes, los camiones de limpieza no prestarán servicio en la capital de Jalisco, por lo que las autoridades municipales piden a los ciudadanos tomar precauciones y evitar dejar bolsas de basura en la calle.

¿Cuándo volverá a pasar el camión de la basura en Guadalajara?

El ayuntamiento de Guadalajara dijo que las labores de recolección se reanudarán hasta el miércoles 17 de septiembre en sus horarios habituales, y que ante eso, la recomendación es almacenar los desechos en casa durante el 16 de septiembre, y sacarlos hasta que vuelva a pasar la unidad correspondiente a la colonia donde se viva.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los tapatíos para colaborar en el cuidado de la vía pública, ya que dejar bolsas de basura en las banquetas o esquinas no solo genera una mala imagen urbana, sino que también puede ocasionar problemas de salud. La acumulación de desechos al aire libre atrae animales, genera malos olores y contribuye a la obstrucción de alcantarillas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones durante la presente temporada de lluvias.

¿Por qué no pasará el camión de la basura en Guadalajara?

Aunque la imagen del ayuntamiento no lo explica, el 16 de septiembre es una de las fechas más importantes para México, ya que se celebra la Independencia del país, y trae consigo un día de descanso obligatorio para los trabajadores. Es por eso que los distintos servicios públicos suelen modificar su operación. En el caso de Guadalajara, el área de aseo público descansará, retomando actividades inmediatamente después.

