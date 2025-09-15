Hoy lunes 15 de septiembre, en Guadalajara, se realizará el tradicional Grito de Independencia en el Centro Histórico. Como es costumbre, algunas calles se cerrarán como parte de las actividades comerciales y culturales, y además, se extenderán los horarios de servicio del Tren Ligero, para que si vas a acudir a esta zona de la ciudad, no tengas problemas con los traslados, sobre todo por la hora en la que dejará de pasar el transporte.

A través de sus redes sociales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) dio a conocer hace algunos días la hora en la que saldrá el último tren en cada una de las estaciones en las tres líneas de este transporte público. Considera la información y alista tu plan para ese día.

"Para que disfrutes del Grito de Independencia en el Centro Histórico de Guadalajara sin preocuparte por el regreso, las líneas 1, 2 y 3 de #MiTren tendrán horario extendido", dice el mensaje.

Además, adjunta el horario de salida del último convoy, a las 12:00 de la noche.

"Así podrás volver a casa con tranquilidad", indica la publicación en la cuenta oficial de Facebook.

Por otra parte, Siteur informó que a partir de las 15:00 horas de hoy lunes, los accesos de la estación Guadalajara Centro de la Línea permanecerán cerrados debido a los festejos del Grito de Independencia.

"Con esta medida buscamos que tu experiencia de viaje sea ordenada y segura durante los festejos", señala la publicación.

Macrobús también extenderá horarios el 15 de septiembre

En el caso del Macrobús, la Secretaría de Transporte de Jalisco dio a conocer que también se extenderá el horario para este servicio. Menciona que la última salida de la estación Fray Angélico pasa de las 23:00 a las 23:40 horas; mientras que la última corrida desde la estación Mirador, pasa de las 23:20 a las 00:00 horas.

