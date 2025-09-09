Venta Nocturna Liverpool: ¿En qué momento se pueden aprovechar las ofertas en línea?

La tercera Venta Nocturna de Liverpool del 2025 está a solo unas semanas de distancia, por lo que los clientes de la cadena de tiendas departamentales en México ya se alistan para aprovechar todas las promociones que este evento ofrece.

La siguiente Nocturna de Liverpool es la de Aniversario. A través de esta campaña, la tienda, que cumplirá 178 años de trayectoria, pretende consentir a los consumidores con increíbles oportunidades para la adquisición de productos en todos sus departamentos, como tecnología, moda, belleza, juguetería y deportes.

Liverpool tiene presencia en 30 estados de la República con la operación de 124 puntos de venta físicos. Sin embargo, los descuentos de la Venta Nocturna también se encuentran disponibles en su página web.

¿Cuándo están disponibles las ofertas en línea de la Venta Nocturna de Liverpool?

Durante sus Ventas Nocturnas, el horario de las tiendas físicas de Liverpool suele extenderse desde las 11:00 hasta las 21:00 horas. Sin embargo, comprar en línea también es una gran oportunidad, pues de acuerdo con el sitio web de la tienda, las ofertas están disponibles durante todo el día y la noche del periodo que dura la campaña.

Tanto en la aplicación de Liverpool Pocket como en su sitio web, se puede acceder a las ofertas desde el primer minuto del día programado para el inicio de la Venta Nocturna.

¿Cuándo es la siguiente Venta Nocturna de Liverpool?

La próxima Venta Nocturna de Liverpool se llevará a cabo durante el primer fin de semana de octubre, por lo que solo restan unas cuantas semanas para acceder a los múltiples beneficios de este evento comercial.

Cada año, Liverpool organiza cuatro ventas nocturnas. La primera sucede generalmente en abril, con motivo del Día de la Madre. La segunda se realiza en el marco del Día del Padre, en junio. La tercera es la de aniversario, y la última llega en diciembre por Navidad.

